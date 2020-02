Editorial 05-02-2020

Febrero y Marzo

Mientras algunas autoridades se encuentras de vacaciones, otras han hecho un gesto no menor en cuanto a poder abogar por la contratación de mano de obra en período estival y con proyección a los meses cercanos. Materia sensible para el Maule Sur si se consideran las cifras poco alentadoras a las que casi nos estamos acostumbrando a recibir cada vez que aparecen las encuestas. Hay esfuerzos, es cierto, pero falta. Y siempre falta. La consigna en seguir delante, no bajar los brazos y de ahí que se valore que en medio de un período estival, se haya dado el tiempo para motivar a empresarios a buscar la apertura de fuentes laborales para esta temporada. Se viene marzo, ¿y?... Para muchos, lo primero que se viene a la mente es el reconocido spot publicitarios que dice que “senos aparece marzo”. Lo cierto es que, a diferencia de años anteriores, este 2020 si bien estará marcado por los tradicionales pagos de las cuentas en colegios y universidades, también nos veremos enfrentados a la contingencia social y el preámbulo de la convocatoria para dirimir el camino que nos podría llevar a una nueva Constitución. Con todo y más, muchas autoridades hacen el mejor de sus esfuerzos por llevar soluciones a quienes se han visto golpeados por la pérdida de un empleo y no pueden dejar de pagar cuentas. Lo importante ahora es acoger el llamado, traducirlo en hechos concretos, por el bien de mejorar la calidad de vida para cientos, sino miles de maulinos que no están pasando bien en el inicio de este año 2020.