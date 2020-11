Social 13-11-2020

Fecha de vencimiento de los alimentos: ¿Mito o verdad?



¿Es importante respetar la fecha de vencimiento de los productos? ¿Hay riesgo sanitario de consumir un producto vencido?



Una de las preguntas más frecuentes sobre la comida envasada o prácticamente la mayor parte de las cosas que compramos en el supermercado es si hay que respetar o no la fecha de vencimiento de los productos. Esto, porque muchas personas consumen alimentos vencidos según la etiqueta pero no sienten algún malestar físico.



La fecha de vencimiento de un alimento indica el plazo en que el fabricante en función de distintos estudios y análisis realizados para su determinación, establece que bajo determinadas condiciones de almacenamiento termina el período durante el cual el producto conserva los atributos de calidad esperados. Por lo anterior, no debemos consumirlo luego de esa fecha.



Sobre esto, Javier Olguín, Chef ejecutivo Plataforma Food de Sodexo, señala que “Hay dos aspectos importantes a considerar sobre la vida útil de un alimento. El primero es que sea inocuo, es decir, que no cause daño a quien lo consume durante ese periodo de tiempo y segundo, que conserve su sabor, aroma, textura, entre otras”.



Ahora, Olguín explica que, es diferente la fecha de vencimiento al tiempo que se debería de consumir una vez abierto el alimento. “Un producto puede tener una fecha de vencimiento de 45 días, pero si lo abro, el envase indica consumir dentro de los 3 días siguientes, así que tendré que consumirlo dentro de esos 3 días debiendo además mantenerlo en refrigeración. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si abro el alimento cuando está a un día de vencer, solo puedo consumirlo hasta el día siguiente”.



Hay alimentos denominados no perecibles cuya duración está definida en plazos prolongados (uno o más años, o duración indefinida), como los cereales, las legumbres, el azúcar o la miel, siempre que estén conservados de forma adecuada como en un lugar fresco y seco. Por otro lado, hay otros alimentos denominados perecibles que caducan en menor tiempo como por ejemplo los yogures, por su alto contenido de humedad y por variaciones en sus características sensoriales (ej. acidez, textura).



Olguín, afirma que respetar la fecha de vencimiento es importante ya que los consumidores no son expertos para evaluar el estado real del producto. “Cada productor de alimentos establece una fecha de vencimiento no porque sea algo al azar, sino que hacen estudios para determinar hasta qué punto un producto no va a producir daños en el organismo o pierda su calidad comercial, lo que podríamos llamar seguridad alimentaria. Por lo tanto, es crucial respetar la fecha de vencimiento de todas las comidas”.