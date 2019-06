Crónica 13-06-2019

Federación de Funcionarios no Docentes preocupados por proceso de Desmunicipalización

En las próximas semanas se reunirán con la Ministra de Educación, para plantearle la situación, y a su vez integrar a los alcaldes de las 30 comunas del Maule.

A partir del año 2022 comenzará a regir en el Maule el proceso de desmunicipalización, esto conforme a la ley nº 21.040 que crea el Sistema de Educación Pública, por lo cual a nivel local se crearán 4 Servicios Locales de Educación. De acuerdo a lo anterior estos cambios han generado varias interrogantes entre los miembros de la Federación de Funcionarios No docentes de la Educación, quienes se reunieron con el Senador Juan Antonio Coloma y el alcalde Bernardo Vásquez, presidente de la Asociación de Municipalidades del Maule con el objetivo de poder realizar una mesa de trabajo junto a los ediles de todas las comunas, quienes actúan como sostenedores hasta dicha puesta marcha del proceso en cuestión.

Esta situación preocupa de sobremanera al gremio de funcionarios, estableciendo que la Ley 21.040 podría dejar sin sus fuentes laborales a más de la mitad de los actuales miembros del gremio presidido por Francisco Saavedra quien manifestó que “nosotros estamos muy preocupados por cómo se realizará este proceso de desmunicipalización, entendiendo que a nivel regional somos 1400 funcionarios que desempeñamos labores no docentes de orden administrativa. Conforme a la nueva ley se establecerán 4 Servicios Locales de Educación, es decir, estarían entrando 600 funcionarios, y el resto estaría quedado cesante”.

“Este proceso ya está en marcha en dos de las 15 regiones del país. En el Maule comenzará a partir del 2022 y 2025 con la desmunicipalización. Todo funcionario que trabaja en las direcciones comunales de educación se rige por el Código del Trabajo y no entra en esta ley, por lo tanto una gran cantidad de funcionarios quedarán sin su fuente laboral, lo cual es nefasto. Nosotros los municipios, quienes somos los sostenedores actuales de los Daem, necesitamos saber cómo se realizará este proceso, y qué pasará con los funcionarios que no están dentro de la desmunicipalización, por lo tanto es un largo camino que recorrer”, comentó Bernardo Vásquez. presidente de la Asociación de Municipalidades del Maule.

Por su parte el edil Vásquez agrega que en las próximas semanas se reunirá con la ministra de educación, para plantearle la situación, y a su vez espera integrar a los alcaldes de la 30 comunas del Maule junto a la Federación de Asociaciones de Funcionarios No Docentes de los Daem de la Región del Maule.