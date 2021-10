Política 06-10-2021

Fedetur pide al gobierno no retrasar más reactivación del turismo receptivo y aplazar la ley de protección al empleo



Enfrentando una situación insostenible, es como se sienten en la industria del turismo debido a la negativa del gobierno de permitir el ingreso a Chile de turistas extranjeros vacunados, sin que cumplan cuarentena, restricción que se suma al término de la Ley de Protección al Empleo que concluye este miércoles, iniciativa que de no extenderse hasta diciembre, como ha solicitado Fedetur, dejaría a 15 mil personas del rubro turístico sin empleo, ya que están acogidos a esta normativa.

“Nos encontramos en una situación extremadamente delicada, donde 150 mil personas que eran parte de nuestra industria perdieron su fuente laboral, y ahora está el inminente riesgo de que otras 15 mil que se encuentran sujetas a la Ley de Protección al Empleo queden en la calle si es que la medida no se extiende hasta fin de año”, puntualiza Ricardo Margulis, Presidente de Fedetur.

El representante gremial afirma que el gobierno mantiene al sector entre la espada y la pared, “ya que por un lado impide que podamos iniciar la anhelada recuperación al mantener frenado el turismo receptivo con la restricción de cuarentena de 5 días a quienes quieran visitar Chile, y al mismo tiempo nos deja en la indefensión en materia laboral, si es que no aplaza la vigencia de la Ley de Protección al Empleo”.

En esa línea, el Presidente de Fedetur reiteró el llamado al gobierno para que fije sin más dilaciones una fecha y condiciones para que los turistas extranjeros vacunados puedan ingresar al país sin cuarentena, y al mismo tiempo, extienda la herramienta de protección laboral, al menos hasta diciembre.