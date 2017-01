Social 04-01-2017

Felices extensionistas recibieron diplomas del programa de fortalecimiento técnico del convenio INIA/INDAP

Felices exhibieron su flamante diploma el grupo de extensionistas que participó por más de un año en el programa de fortalecimiento técnico del convenio INIA/INDAP, cuyo propósito apuntó a fortalecer las competencias y conocimiento de los equipos técnicos del INDAP, SAT y Prodesales y que son los llamados a asesorar y apoyar la gestión de los productores de la Agricultura Familiar Campesina.



de un año asistieron a las capacitaciones, días de campo, talleres los más de 80 extensionistas que participaron en el programa de fortalecimiento técnico del convenio INIA/Indap.



Adrián Silva Rojas: “Me he sentido muy fortalecido y seguro después de tomar este curso. Volví a estudiar de nuevo y capacitarme después de tantos años me rejuvenecí. Valió la pena porque los cursos fueron de alto nivel. Me siento orgulloso de mi mismo”.

Juan Vicente Mira: “Siempre es bueno capacitarse con el INIA. Es una institución que tiene mucha experiencia y este curso nos ayuda a transmitir mejor la información a los productores y así poder apoyarlos en sus rubros de manera más directa y efectiva”

Fernando Castro: “Todo lo que signifique mejorar nuestra gestión con conocimiento en terreno es bueno. Es una invitación que recibimos con agrado porque el conocimiento no ocupa espacio y es necesario darse el tiempo para participar y tener esta cercanía con las entidades que hacen investigación. Es muy valorable esta actualización que recibimos”.



marta-opazoMarta Opazo: “Ha sido un convenio provechoso. Necesitamos asesoría constante. Llevamos muchos años trabajando con los productores sobretodo en temas actualizados de sustentabilidad y todos los temas que puedan ser de interés de los productores. Estamos atentos al cambio y felices de recibir este diploma con distinción máxima”.