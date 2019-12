Cultura 01-12-2019

Felina Estrena Ciclo de Películas que se Anticiparon al Estallido Social

Se trata de Una selección de películas documentales y de ficción que predijeron la crisis que vive Chile hoy en día

Felina, el Festival Linarense de Cine Nacional e Internacional no se ha querido quedar ajeno al movimiento social y ha planificado un nuevo ciclo de cine chileno con películas que se anticiparon al estallido del 18 de octubre de este 2019.

El director del Festival Felina, Felipe Saldaño, se refiere al rol de ente activo en la cultura que posee este evento y cuál es la conexión que han tenido con el público linarense. “Desde que nacimos como Felina el 2015, la comunidad de Linares ha sido muy cariñosa con el Festival Felina, ha respondido a nuestras invitaciones ha participado activamente del festival en cada versión, y sentimos entonces una responsabilidad con la ciudad, una responsabilidad que se tiene que hacer carne en una situación de crisis como la que estamos viviendo. De tal manera que queremos ofrecer un ciclo de cine chileno que nos permita reflexionar colectivamente, encontrarnos y sobre todo escucharnos, creemos que ese puede ser nuestro aporte en una situación como esta”, manifestó.

Como una forma de analizar y compartir visiones, el equipo de Felina ha dispuesto exhibir en este ciclo 4 películas, comenzando por el documental Chicago Boys, de los directores Carola Fuentes y Rafael Valdeavellano, cuya investigación y realización tardó cuatro años y fue galardonado con el premio a la Mejor Dirección en la Competencia de Cine Chile del SANFIC 2015.

La cinta cuenta como la Universidad de Chicago becó a un grupo de chilenos para estudiar economía bajo las enseñanzas de Milton Friedman y cómo ellos mismos instauraron el neoliberalismo en Chile, modelo que hoy es cuestionado en toda América Latina y se exhibirá en el auditorio de la Universidad de Talca sede Linares, el próximo miércoles 4 de diciembre a las 20:00 horas.

El viernes 6 de diciembre a la misma hora, nuevamente en la Universidad de Talca sede Linares se presentará “Aquí No Ha Pasado Nada”, del realizador Alejandro Fernández, inspirado en el caso de Martín Larraín.

El miércoles 11 de diciembre, en el Museo de Arte y Artesanía de Linares, se estrenará “Propaganda”, documental que muestra la campaña presidencial del año 2013 y que través de un relato coral, descubre la compleja relación entre la clase política y la ciudadanía.

El ciclo finaliza el viernes 14 de diciembre en el mismo lugar con la película “Hoy y No Mañana”, de Josefina Morandé que narra la historia del colectivo “Mujeres Por La Vida”, quienes lucharon contra la dictadura militar, siendo fundamental, pero sin tener hasta hoy un debido reconocimiento.