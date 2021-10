Política 01-10-2021

Felipe Barnachea, candidato a Diputado (PS) en el distrito 18 -Maule Sur

“Represento una alternativa a los mismos de siempre”



El cientista político y profesor universitario, Felipe Barnachea, señala que “los mismos de siempre, por más de treinta años, han aplicado las mismas fórmulas esperando resultados diferentes, y lo que ocurre es que se acomodaron al orden establecido y renunciaron a modificar la realidad”



Ya iniciada la campaña oficial, el académico de 40 años, se instaló en su comando en Linares, desde donde pretende derrotar al actual diputado Jaime Naranjo. Se le ve optimista, aunque no confiado. “Esta batalla se gana en las urnas cuando se cuenta el último voto. Como diría el filósofo italiano Antonio Gramsci, hay que actuar con el pesimismo de la razón, pero con el optimismo de la voluntad. Yo estoy dejando el cuerpo y el alma en la calle para ganar” remarca.



• ¿Cuales son las razones que lo motivaron a ser candidato?



Son varias. En primer lugar, por el estallido social del 18 de octubre. Ese hecho, modificó drásticamente la estructura de la sociedad y alteró la mentalidad de los ciudadanos y ciudadanas y por tanto de los electores. Se hicieron evidentes las desigualdades y los abusos, se instaló el anhelo de una nueva constitución y se asentó la idea de que el nuevo ciclo político que comienza en el país, debe ser asumido por nuevos rostros con nuevas ideas.



En segundo lugar, porque llevo varios años trabajando en la región del Maule y he atestiguado qué hay una distancia dramática entre el maule norte, donde está el desarrollo productivo y está concentrado el poder político, y el maule sur, que es una zona económicamente deprimida, de retraso y abandono.



En tercer lugar, porque me siento preparado para asumir este desafío. Soy Profesor de Estado en Filosofía, de la Universidad de Santiago, Magister en Ciencia Política de la Universidad de Chile y Master en Estudios Políticos Aplicados del Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset, de Madrid, España. Soy académico de la Universidad Central, he sido asesor parlamentario y fui Jefe de la Avanzada Presidencial, de la Presidenta Michelle Bachelet.





• Pero no la tiene fácil… los candidatos son varios, y muchos son muy conocidos, a diferencia suya…



Nadie dijo que sería fácil, y precisamente por eso es un desafío que me alienta. Conquistar el respaldo ciudadano es, quizás, la tarea más hermosa de la política. Además, le quiero decir que las “cosas fáciles” son propias de la vieja política, aquella donde se distribuían el poder unos pocos, habían “sandias caladas” y los resultados estaban pre determinados, sobre todo cuando existía el sistema binominal. Afortunadamente el estallido social derribó todas esas barreras.



Y claro, soy poco conocido precisamente porque soy nuevo. Eso no lo veo como una desventaja, sino como una oportunidad. Por eso pienso que represento una alternativa a los mismos de siempre. Los mismos de siempre, por más de treinta años, han aplicado las mismas fórmulas esperando resultados diferentes, y lo que ocurre es que se acomodaron al orden establecido y renunciaron a modificar la realidad. Es más, le diría que son cómplices de que las cosas sigan igual. En el Maule Sur, esto me parece evidente.



• Pero el Diputado Naranjo, en este mismo medio, ha dicho que usted es el candidato de Las Condes…



Mire. No quería entrar en este punto, pero ya estoy cansado de las mentiras, que son parte de la vieja política, y es una práctica permanente de Jaime Naranjo. Esa arrogancia y esa soberbia es la que voy a derrotar.



Yo nunca he vivido en Las Condes, por lo que esa no solo es una aseveración falsa, sino que además mal intencionada. Llevo prácticamente 4 años trabajando en el Maule y hoy mi domicilio es Cauquenes. Yo no nací en la región, al igual que Jaime Naranjo, pero recojo el dicho de la sabiduría popular que dice que uno no elige donde nacer, pero si puede elegir desde donde servir.



A mi lo que me molesta es que no hay ninguna idea que él haya puesto en el debate, y utiliza una mentira solo para descalificar. Él, que está acostumbrado a los honores, y a que le rindan pleitesía, en el fondo le molesta que otro socialista pueda competir. Y, por último, desnuda un doble estándar, porque él vive en Reñaca, y mientras era Presidente del Club de Tenis de Providencia, el Maule Sur seguía sumido en el retraso y el abandono. A esas conductas les llegó la hora, porque los cambios ya están en marcha.





• Usted ha señalado que el Maule Sur está en situación de retraso y abandono, a diferencia del maule norte. Cuáles son sus propuestas para revertir esta situación?



Ese contraste entre dos realidades diferentes en la misma región es un hecho. Por eso impulso la idea de hacer una nueva región en el Maule Sur. Es necesario, es posible, pero sobre todo es urgente. Le pongo un solo ejemplo de las dos realidades, en el campo de la salud.



Los nuevos hospitales de Curicó y Linares nacieron como proyectos espejo, y resulta que el Hospital de Curicó está completamente terminado, y el Hospital de Linares lleva un avance de 6%. ¿Porque ocurre esto? ¿Es casualidad? En mi opinión, ocurre porque ha existido desidia de las autoridades, desidia de las empresas y desidia de los representantes populares. Saben que si esto pasa acá, nadie levantará la voz. Vamos a fiscalizar que esto no vuelva a ocurrir, y que los proyectos de hospitales de Parral y Cauquenes no corran la misma suerte. De esa forma, vamos a dividir el servicio de salud del Maule, para contar con un servicio exclusivo en el Maule Sur. No es aceptable que la gente tenga más miedo de enfermarse que de morirse.



Pasa lo mismo en medio ambiente. No me parece que se utilice la retórica de los “polos de desarrollo” cuando lo que realmente ocurre es que se termina en una zona de sacrificio. Ha ocurrido con la empresa Coexca cuya planta de tratamiento de cerdos emite permanente malos olores, y las casas del sector -en San Javier- se llenan de moscas. Yo mismo vi sacos de moscas acumulados en las casas. Hasta la Corte Suprema ha señalado que la empresa vulnera el derecho de los vecinos de vivir en un ambiente libre de contaminación.



También ocurre con la carretera eléctrica que se supone pasará por Cauquenes. ¿Porque siempre el costo del desarrollo lo paga el medio ambiente y las familias más vulnerables? Yo he propuesto modificar la comisión de evaluación ambiental que solo la componen funcionarios de confianza del gobierno de turno, y establecer una instancia compuesta por la sociedad civil, los expertos y la institucionalidad del Estado. Es momento que la voz de las personas sea escuchada.



Además, mi compromiso es colaborar en el fin del actual sistema de pensiones. Debemos avanzar hacia un sistema que provea pensiones dignas, y para eso hay que acabar con las AFP, porque son parte del problema. Y establecer un sistema mixto, que mantenga la cotización individual pero que se imponga un porcentaje de cotización adicional con cargo al empleador que sea administrado por un ente público, autónomo del gobierno, altamente especializado, cuyo criterio principal sea el de solidaridad inter e intra generacional.



Por otro lado, me parece que debemos combatir el desempleo con políticas de promoción de inversión pública y privada, que permita generar empleo digno y permanente, y se establezca una cuota a las empresas para la contratación de mano de obra local. Debemos apoyar el turismo, y aumentar los montos de apoyo a los pequeños agricultores que por la pandemia, así como por las contingencias climáticas, se han visto severamente afectados.