Crónica 06-06-2017

Felipe Cisternas: “El Maule Sur debe ser pionero en tenencia responsable de mascotas”

Continuando con los temas comunales de primera necesidad y en reunión con los vecinos, dirigentes y presidentes de las sociedades de mascotas, de la comuna de Linares, el candidato al parlamento Felipe Cisternas, conversó sobre las necesidades y proyectos de estas agrupaciones.



“Durante el último tiempo me he traslado dentro del distrito y principalmente en Linares, para saber de primera fuente la situación que viven a diario las agrupaciones. No es ningún misterio la cantidad de perros vagos que se encuentran en las 11 comunas. Esta situación hace necesario ser pioneros en implementar en conjunto a municipios, gobierno y parlamentarios un plan de tenencia responsable de mascotas”, indicó el abogado Felipe Cisternas.



En la misma línea, Cisternas fue enfático en reconocer las carencias que tienen varios animales en el cuidado, higiene y tenencia: “la situación de infraestructura y condiciones en las que se encuentra la Sociedad Protectora de Animales en Linares, requiere del compromiso y ayuda de forma urgente, por parte de las autoridades y los vecinos de la comuna. Es prioritario que promulguen la Ley Cholito, con carácter de inmediato en el senado, tras ser aprobada en la cámara baja”.



Además, agradeció a las dirigentas Herminia Gajardo, de la Sociedad Protectora de Animales, y Rosa Ponce, presidenta de la Agrupación por la Defensa Animal Linares , precisando que “son vecinos ejemplares con un compromiso social destacable. En nuestras reuniones hay varios puntos que son de prioridad para ambas agrupaciones, desde regularizar situaciones que permitan la mejora de sus instalaciones, o un cementerio para mascotas”.



La tenencia responsable que entró en tramitación, consiste en registrar a la mascota ante la autoridad competente, cuando corresponda. Proporcionarle alimento, albergue y un buen trato, brindándole los cuidados veterinarios indispensables para su bienestar. Además, no someterlo a sufrimientos a lo largo de su vida, respetar las normas de salud y seguridad pública que sean aplican a los animales.