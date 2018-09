Política 02-09-2018

Felipe Kast: “hemos venido a apoyar a este tremendo equipo del Maule con un gran intendente”

Hasta la ciudad de Talca se trasladó el Senador de Evópoli por la Región de la Araucanía, Felipe Kast, quien se reunió con el Intendente de la Región del Maule, Pablo Milad. En la ocasión, el parlamentario le entregó su respaldo a la máxima autoridad regional por el trabajo que ha realizado para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Maule.

Con respecto a la reunión que sostuvo con el Senador, el Intendente Milad, indicó que está “muy contento por la visita de Felipe, un gran político, una gran persona y un gran Senador que es lo más importante. Queremos consolidar los apoyos mutuos en una labor diferente pero con un mismo objetivo de hacer este país más grande, satisfacer las necesidades de la gente, estar con ellos y que nos sientan cercanos, que estamos escuchándolos y preocupados de cada una de las contingencias y cada una de las necesidades que se van presentando en el ejercicio propiamente tal de lo que es el desarrollo de este Gobierno”.

Por otro lado, Felipe Kast, indicó “maule y Chile entero eligió al Presidente Sebastián Piñera con sus equipos y hoy hemos venido a apoyar a este equipo tremendo que tenemos en Maule, con un gran Intendente, una de las personas que me ha tocado conocer, quizás más sanas en la política, que está con tolerancia cero a cualquier tipo de irregularidad, promoviendo que el Maule no se quedé al final de la fila, sino que están luchando por sus intereses, también por el Maule sur y por distintos lugares que sabemos que en el pasado han estado postergados. Y me llevo una serie de tareas que me ha dado el Intendente por recursos y distintas iniciativas que están empujando desde la Intendencia y desde el Gobierno Regional para que también en el Congreso sean prioridad”.