Opinión 14-01-2018

Femicidio

El alza producida en las cifras de femicidios durante el año 2017 ha causado preocupación. El delito fue establecido por el Congreso Nacional, mediante la Ley N° 20.480 del año 2010.



El femicidio se define como el homicidio cometido contra la mujer que es o ha sido cónyuge o conviviente del autor del crimen.



El autor de femicidio será castigado con penas de parricidio, de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Es decir, podrá recibir una condena que puede ir de quince años y un día de cárcel hasta el presidio perpetuo calificado, que le impide postular a la libertad condicional antes de cumplir los 40 años preso.



También se considera un aumento de penas, pero sólo para el caso en que el agresor sea el ex cónyuge o ex conviviente de la víctima, en que la pena puede ser de quince años de cárcel a cadena perpetua calificada. Hasta ahora, la pena por estos casos era de cinco a quince años de cárcel o, en algunos casos, de diez años de cárcel a presidio perpetuo simple. Esta última pena le permitía obtener la libertad condicional a los 20 años de cumplimiento efectivo.

Asimismo, todas las medidas de protección a las víctimas de violencia intrafamiliar que un juez dicte en su sentencia como prohibir al ofensor acercarse o a compartir el hogar con la víctima, prohibirle poseer armas de fuego u obligarlo a asistir a programas terapéuticos, tendrán una vigencia máxima de dos años, y no uno, como hasta ahora.