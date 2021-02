Cultura 02-02-2021

Feria del Folclor de Huilquilemu vuelve en marzo con renovada versión online



Durante 23 versiones ininterrumpidas la Feria del Folclor de Huilquilemu ha rescatado el patrimonio material e inmaterial de nuestro país, a través de la música, la artesanía y la gastronomía. Este 2021, tras un año de suspensión por la crisis social y la emergencia sanitaria, vuelve en formato digital.



La Feria del Folclor de Huilquilemu, financiada por el Fondo Nacional de la Música y ejecutada por la Dirección de Extensión, Arte y Cultura (EXT UCM) de la Universidad Católica del Maule, es reconocida por ser la única fiesta del país cuyo programa artístico está completamente enfocado en la difusión del folclor, rama de las artes que -en el contexto actual- no ha tenido un espacio significativo dentro de la escena local y frente a lo cual EXT UCM ha querido generar una puesta en valor.

Jorge Burgos, director general de vinculación con el medio de la UCM, señaló que, “este año ha sido particularmente complejo, el sector artístico ha sido uno de los grandes afectados. La UCM ha redoblado esfuerzos para mantener vivas las tradiciones y el patrimonio artístico y cultural de la región. La Villa Cultural Huilquilemu es un lugar patrimonial de excelencia, muy apreciado por los maulinos y a través de la Feria del Folclore tenemos la oportunidad de mantenerla via en la memoria, por lo que no cabía dentro de las posibilidades estar otro año ausentes. Estamos muy contentos de poder concretar esta nueva versión”

La nueva versión online tendrá lugar la última semana de marzo y está en fase de producción. Su parrilla programática contará con la participación de más de 15 agrupaciones folclóricas de la región cuyas presentaciones estarán disponibles desde su sitio web (actualmente en construcción) y por las redes sociales: Youtube y Facebook Live. Cabe destacar que la institución está en conversaciones para transmitir el evento a través de una radioemisora local.

“En este panorama complejo, vemos que un creciente número de artistas se ha podido reformular con formatos online, hemos visto un proceso de reinvención y resiliencia muy potente, pero que ha dejado fuera a los cultores, artesanos y folcloristas, quienes no tienen acceso a las mismas herramientas digitales para reinventar sus oficios. Por ello, consideramos importante volver con la Feria del Folclor en este nuevo formato online y otorgarle a la música folclórica el protagonismo que merece”, señaló Bárbara Godoy, directora de EXT UCM.

Puesta en valor del Patrimonio

La propuesta online de la Feria del Folclor busca, además, rescatar el patrimonio material del museo Huilquilemu, con la exposición de parte de sus colecciones que están preservadas bajo estrictos protocolos de conservación y que serán presentadas al público por primera vez en formato digital.

A lo anterior, se sumarán diversas cápsulas audiovisuales vivenciales, que tendrán como protagonistas a cultores y artesanos del Maule, quienes abrirán sus talleres para dar a conocer a los amantes de la artesanía, desde dónde surgen sus creaciones.