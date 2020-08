Crónica 14-08-2020

Feria Libre de Longaví abrirá nuevamente al público a partir del próximo miércoles 19 de agosto



Con estrictas medidas sanitarias, la Feria Libre de Longaví se dispone para abrir nuevamente sus productos al público local, a partir del próximo miércoles 19 de agosto, y en Calle 3 Oriente volverá a circular un gran número de personas para adquirir frutas y verduras a los mejores precios.

El Alcalde Cristian Menchaca señaló que a los comerciantes no se les cobrará los derechos para poder trabajar, ya que entendemos el proceso que han estado viviendo. “Luego de varias conversaciones con los representantes de la feria de Longaví, hemos decidido la reapertura de la feria libre de Longaví, los días miércoles, porque en ese día podremos contar con funcionarios para la fiscalización y dotación de carabineros, para que dispongamos con todas las medidas preventivas por la pandemia, y así dar la posibilidad a los trabajadores para que retomen sus funciones, y el contacto con la ciudadanía, después de cinco largos meses”, explicó.

En tanto, Víctor González, presidente de la feria libre, manifestó estar muy contento con la decisión tomada, ya que le permitirá volver a ver “los caseritos” al mundo de la feria, que ya se había extrañado en estos cinco meses que no pudieron trabajar habitualmente, como se realizaba los miércoles y sábados en Longaví. “Ya nos comunicó el director de desarrollo comunitario, que el señor Alcalde había autorizado la feria, a partir desde el miércoles 19 en adelante, también nos señalaron que no tendremos que pagar permisos municipales por esta oportunidad, y nosotros estamos muy agradecidos y contento de poder volver a trabajar, y estar con nuestra clientela, tendremos las medidas sanitarias correspondiente para prevenir el Covid19”, afirmó.