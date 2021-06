Cultura 22-06-2021

Feriado del 12 de octubre sigue generando dudas en comunidades indígenas





Pese a que las comunidades han valorado el reconocimiento a sus culturas con el feriado del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, aún existen ciertas dudas con mantener festivo 12 de octubre -día en el que se descubrió América- por lo que representa para este sector de la población.

La académica y constituyente electa, Elisa Loncón, planteó que debería ser un tema que se discuta más a profundidad, ya que -aseguró- en esta fecha no existió un encuentro entre los dos mundos, sino que un genocidio.

"Creo que se debe evaluar la situación histórica, porque efectivamente si es el encuentro de los dos mundo, aquí no hubo encuentro, aquí hubo genocidio", puntualizó una de las encargadas de redactar la nueva Carta Magna.

En al misma línea, Loncón indicó que "no sé si esa resignificación entre el encuentro y el genocidio es tan grande, es tan diferente pensarlo como encuentro que genocidio, que tal vez si se analizará profundamente la historia, no debiera ser feriado en términos de encuentro de dos mundos, porque nunca hubo ese encuentro".

Un veto del Presidente Sebastián Piñera impidió que se eliminara ese feriado en octubre, por lo que el Parlamento creó un nuevo día feriado en Chile sin eliminar ninguno de los ya existentes.