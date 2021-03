Nacional 24-03-2021

Ferias libres: Nuestro aporte va a ser no trabajar este fin de semana



Froilán Flores, presidente de la Confederación de Ferias Libres, confirmó en Cooperativa que sus afiliados no trabajarán durante este fin de semana, luego de las medidas anunciadas por el Gobierno al suspender los permisos de desplazamiento individual para evitar el aumento de casos de Covid-19.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Flores dijo que "nosotros estamos recién, en forma incipiente, trabajando en la venta a domicilio a través de los canales de internet: hay un 5 por ciento aproximadamente que está trabajando en esa dirección, estamos capacitando a la gente, pero en este minuto no estamos en condiciones de entregar ese servicio".

"Ayer tuvimos una reunión con el subsecretario de Agricultura, con la encargada de Salud y también con la señorita Martorell y llegamos a un acuerdo, que este fin de semana no trabajamos, porque en principio la instrucción del Estado era que en forma indefinida las ferias libres no iban a funcionar los fines de semana y eso significaba una crisis absoluta", precisó.

"Era peor el remedio que la enfermedad porque desabatecíamos a la población más pobre del país y en sectores que están aislados, que no podíamos llegar, entonces se llegó a un acuerdo que solo este fin de semana no trabajaríamos", planteó.

Flores indicó que "nuestro aporte va a ser que este fin de semana no trabajan las ferias libres, porque estamos en el peak del contagio de la epidemia y creo que es importante la sensibilidad social de los colegas de las ferias libres para hacer un gran aporte a la salud de los chilenos".