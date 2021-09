Nacional 18-09-2021

Fernanda Urrejola y su trabajo con Clint Eastwood en "Cry Macho": "Ha sido lejos la mejor experiencia de mi carrera"

El legendario Clint Eastwood regresó esta semana a la pantalla grande con "Cry Macho", una película que no solo dirige y protagoniza, sino que también en la que vuelve a montar a caballo e incluso a lanzar algunos puñetazos, todo a sus 91 años. En la producción, el intérprete encarna a Mike Milo, un ex campeón de rodeo que es contratado para un último trabajo: viajar a México y buscar a Rafo (Eduardo Minett), el hijo de su ex jefe, quien vive con su madre interpretada por la chilena Fernanda Urrejola. "Mi personaje se llama Leta y es una mujer muy atormentada, millonaria, con mucho poder, muy buena para los excesos", describió la actriz en conversación con Emol. Y agregó: "Mi hijo de 13 años que ha sido víctima de mi vida de excesos, está muy solito, y por lo mismo se ha metido en un mundo muy marginal y oscuro". Mike llega entonces a "salvarlo" y construye una relación con Rafo durante su peligrosa travesía de regreso a Texas. "Es un hombre que realmente parece de otro planeta" Fernanda Urrejola relató que llegó al proyecto de Eastwood a través de un casting, en el que participó vía remota debido al covid-19. "Desde mi casa lo grabé y lo mandé", explicó. Asimismo, señaló que sus escenas en "Cry Macho" son todas con el legendario actor. "Él un excelente compañero, repasamos harto el texto antes, estuvimos conversando, nos reímos y ya dentro del set todo fluyó muy fácilmente, y me sentí muy, muy cómoda", aseguró. Además, afirmó que Eastwood no demuestra las nueve décadas que tiene. "Es un hombre muy activo (...) Su cabeza está impecable. Imagínate que a los 91, en plena pandemia mundial, fue capaz de producir, dirigir y protagonizar una película en la que está en todas las escenas. Entonces es un hombre que realmente parece de otro planeta. Espectacular, guapísimo y simpático", sostuvo.