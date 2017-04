Opinión 05-04-2017

Fernando, ¡cómo te quiere Linares!

En estos instantes cuando la Olivetti recibe la presión de mis dedos, tú estás dormido y quizás navegando en un silencio para quienes no te escuchamos. Solo imaginamos que estás luchando por aquel regreso que te muestre otra vez en las calles de nuestra ciudad con su tierra encantadora y que cuando no estás, pierden el encanto, porque la gente está callada y sufre por tu estado de suspenso rogando seas el vencedor. Muchos no dudamos lo lograrás, pues tenemos pendiente tantas historias que solo tú puedes con ese estilo relatar… Yo solo te puedo contar una anécdota que no debiera haber ocurrido…

El día lunes 27 de febrero estaba antes del mediodía reunido (aunque tú no lo creas) con un ex-general de ejército y dos hermosas damas, de aquellas que nuestra ciudad acoge para hacerlas más bellas. Indudablemente que ellas ante su escritorio con profesional y dedicación concentraron su labor y tanto que recibieron felicitaciones.

Me hizo recordar que en Linares, nos vemos, pero no nos conocemos. No supe sus nombres y tampoco ellas quienes éramos. De pronto suena el timbre de mi teléfono y me avisan que tu operación había fracaso. Mi reacción dolida y que no quería aceptar aquello que tanto duele cuando afecta a personas que se ganan el cariño, aprecio y respeto a la gente por su personalidad sin fingimiento u obligación, como es el saludo de algunos candidatos en sus campañas correspondientes, porque les conviene hacerse el simpático, solidario y honrado “amigo”. Tú te distingues por aquel abrazo o deseo de bienestar, practicándolo sin discriminación en general. La hipocresía y el cinismo no cabe en ti, por eso te has ganado aquel aprecio de los linarense y tanto, que el temor a perderte llegó a ciertas personas a especular, no por ser en algún instante famoso, sino, que el miedo a perderte para siempre.



(Carlos Yáñez Olave)