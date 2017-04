Opinión 17-04-2017

FERNANDO DIEZ ALJARO

Fernando Diez ha muerto. Se cifraban pocas esperanzas en su recuperación, pero su muerte nos conmueve. Le conocimos hace más de cuarenta años. Siempre risueño, cordial, pero por sobre todo, eternamente soñador. Como buen español, era idealista, amplio, bondadoso, siempre en grado heroico en cada uno de sus actos.

Era amante de la historia, del dato raro, del sesgo curioso. No es la hora de evaluar su trayectoria, sino que resaltar su alma de hombre bondadoso, casi quijotesca. Apasionado con su quehacer, hurgó en papeles y pergaminos, sin orden, pero con infinita constancia en busca de sus afanes y objetivos. Compartimos largas charlas entre los árboles de la plaza de Linares. Encontrarnos en cualquier calle de la ciudad era siempre motivo de interminables conversaciones, ilustradas con referencias y datos que sacaba de sus bolsillos.

Prologué, hace veinte y tantos años, su libro con la historia de la prensa linarense, que le llevó varios años. Ahora, en el minuto de su muerte, observo que no se hizo depósito de esa obra en la Biblioteca Nacional, problema que solucionaremos para evitar que, como tantos, este libro se pierda en las tinieblas de los tiempos.

Fernando Diez era orgulloso de su hispanidad, de la memoria de su padre, de sus tierras vascas de España. Tenía ese don supremo de idolatrar sus raíces sin mengua ni vacilaciones. Sabía cuánto habían hecho sus antepasados por Chile. Siempre estaba partiendo con un nuevo proyecto o con una idea surgida súbitamente en medio de su quehacer.

La última vez que le vi fue en la biblioteca de Linares, en la entrega de documentos que hicimos a ese centro cultural. Bromeamos sobre la edad y la vejez. “Los vascos somos muy longevos”, me dijo con la risa amplia que emergía espontánea de su rostro siempre afable.

Será difícil no verlo más por las calles de la ciudad. Tal vez su espíritu siga caminando por la villa que tanto amó, por los rincones que escudriñó incansablemente, por los viejos papeles en que buscó los datos raros o las fechas inubicables. Una tarde de hace muchos años coincidimos en casa del académico Jorge Valladares Campos, en calle Torreblanca, en San Javier. El ya anciano historiador nos recibió para hacer las paces con Emma Jauch, con quien había tenido unos dimes y diretes por su designación como Conservador del Museo de Linares en reemplazo de Pedro Olmos y en cuyo avenimiento actuamos como mediadores con Fernando. Doña Emma paseó del brazo de Valladares por su casa y yo fotografié el instante con una vetusta cámara de rollo. Fernando Diez aprovechó de hurgar en los amarillentos y polvorientos papeles del dueño de casa. “Es Ud un erudito don Jorge”, acotó Diez. Emma Jauch, con esa ironía ácida que nunca le abandonó, le advirtió: “Mire Fernando, los eruditos han dedicado su vida a investigar cosas que a nadie le sirven”.

Como vasco, estuvo siempre aguardando la barca de su armador para zarpar. Usualmente hablaba de viajes, por sobre todo a su tierra vasca de España. Hoy debe navegar por los mares de la eternidad y en las bodegas de su nave irán por siempre el recuerdo, el afecto y la nostalgia de todos quienes le conocimos y le apreciamos.





(Jaime González Colville, Academia Chilena de la Historia)