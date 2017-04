Opinión 18-04-2017

Fernando Diez Aljaro * Linares, 7 de mayo de 1943 + Linares, 16 de abril de 2017 - Amor y trabajo incansable por su tierra -

La Historia, con mayúscula, fue la disciplina y la actividad que siempre lo sedujo y a la que dedicó buena parte de sus años y energías. Sugería y proponía, con su ejemplo, abordarla con seriedad y rigor. Y es verdad, porque el oficio del historiador, y la Historia misma, no son actividades fáciles de asumir.

Hay que leer y releer para adquirir y encontrar algo de lo que se busca, y que permita abordar los temas con alguna propiedad. No era un sabelotodo, más bien era un hombre culto que estudiaba, en distintas fuentes, y que esos conocimientos los enlazaba para tratar de encontrar la claridad.

Es así que nace, crece y se integra a esta gran tarea, desde su temprana juventud. Fernando, descendiente de catalanes, poseía la doble nacionalidad (chileno-española), debiendo asumir responsabilidades, comerciales desde muy joven.

Hijo de aquel generoso grupo de españoles que vinieron en busca de mejores horizontes y que han contribuido al desarrollo económico del país. Sus padres Ciriaco Diez de Diego y María Aljaro Torrecilla, de Burgos (Castilla la Vieja) y de Bilbao, respectivamente.

Se hace cargo de “Casa Hojas” y de otras funciones, desde las cuales va recogiendo experiencias para mejor desarrollar sus labores. Su constancia y buen trabajo le ubican en lugares y cargos muy representativos: Presidente del Centro de Padres del Instituto Linares, Presidente del Rotary Club -por dos periodos-, presidente de la Cámara de Comercio -varios periodos-, Director del Instituto de Cultura Hispánica, fundador de “Centro Arte” agrupación que está en receso. En todos los cargos que asumiera, dejó su sello, su aporte y contagiante entusiasmo para emprender obras y trabajar por el bien común.

Desde su juventud le atrajo la historia. Y a partir de 1958 se sumerge en la documentación histórica de la región y específicamente de su Linares. Frecuenta archivos, clasifica y guarda documentos, junto a fotografías de un valor incalculable. A la vez, le nace la inquietud por vincular a los españoles residentes con la Madre Patria, a través de la literatura.

Testimonio de sus afanes son las publicaciones “Pastor por un día”, “Un chileno al asedio del Alcázar de Toledo”, “120 años de periodismo comunal” (1991), “A través de cinco siglos” (1994) recopilación histórica -con ocho años de investigación- de los españoles que han llegado a Linares.

El historiador Fernando Diez Aljaro, fue incorporado como miembro correspondiente de la Academia de la Historia Naval y Marítima de Chile (diciembre de 1999), presentando una síntesis de sus últimas investigaciones realizadas en España, Perú y Chile, sobre el asturiano que rescató el cadáver del Arturo Prat Chacón y el Combate Naval de Iquique.

El nuevo académico presentará esta obra en la Universidad de Oviedo, España, y en el mes de junio de 2000, en el Principado de Asturias, señalaba la prensa de la época.

“120 años de periodismo comunal” (mayo de 1991), una obra que demandó casi 11 años de investigación; donde está condensada la historia del periodismo en la comuna de Linares.

El anecdótico deambular por una serie fotográfica y escritos de Fernando Díez Aljaro, nos permitió acceder a su enorme archivo personal, de la Colonia Española en Linares, como el que registra, cuando se bendice y coloca la primera piedra; iniciando la construcción del actual Estadio Español de Linares; donde los descendientes ven cumplido el sueño de toda una vida.

El “amor y trabajo incansable" por su tierra, hizo que el historiador e investigador fuera plasmando -desde su juventud- la estrecha vinculación chileno-española; a la cual permanecerá unida por siempre su memoria.

Ahora, tras el adiós definitivo de este gran amigo, cobran mayor valor sus propias palabras: "El que tiene amor por su tierra trabaja incansablemente y cuando se marche, se irá satisfecho, porque habrá hecho una gran labor por ella".

Sus padres deben estar muy orgullosos por el enorme trabajo desarrollado por este noble y generoso caballero de la historia local. ¡No me digas Don!, solía repetirme. Yo no soy Don (de origen noble). Y sí que lo era, porque de acuerdo al significado: Noble es quien actúa de buena fe, sin ninguna maldad o doble intención.

Que estas líneas, surgidas hace un par de semanas, relacionando nuestra emblemática calle Independencia, sean un verdadero homenaje a quienes lucharon, y luchan en beneficio de una mejor apuesta por el comercio en esta ciudad. Y para usted, Don Fernando, aunque este es un reconocimiento póstumo, no exagero los alcances de su trabajo -como ejemplo de trayectoria destacada- en la tarea de investigar y buscar la historia.

Estimado amigo, su partida deja un profundo vacío; que se hará más notorio con el transcurrir del tiempo. Extrañaremos su conversación simpática, la anécdota oportuna, la lección informal, y sus caminatas -maletín en mano, con documentos para regalar- a toda marcha, pero con varias detenciones, antes de llegar a destino.

Don Fernando Díez Aljaro, estimado y buen amigo, conversador ameno y extraordinario conservador de nuestra historia, tengo que decirle que su partida produjo gran dolor entre los suyos y en quienes tuvimos el privilegio de conocerle, a través de esas historias de una ciudad a la cual le hará mucha falta.



Manuel Quevedo Méndez