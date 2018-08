Nacional 01-08-2018

Fernando Paulsen se disculpa por minimizar denuncias contra Fernando Villegas: «No fue en lo absoluto lo que traté de decir»

La editorial que realizó Fernando Paulsen la mañana de este martes en su programa «Combinación Clave» de Radio La Clave, fue a modo de mea culpa. En el reportaje que publicó The Clinic el pasado domingo con las voces de más de 30 mujeres que denunciaron tratos lascivos de parte del escritor Fernando Villegas, el periodista afirmó que el comportamiento de su amigo y ex colega del programa «Tolerancia Cero» «era algo habitual». «Es cierto que Fernando hacía comentarios subidos de tono, pero siempre me pareció que era inofensivo, que ladraba, pero no mordía», fueron las palabras de Paulsen al semanario. Su confesión fue comparada con las declaraciones realizadas en mayo de este año por el ministro de Educación, Gerardo Varela, quien en una comisión del Senado relativizó las situaciones de acoso sexual llamándolas «pequeñas humillaciones», lo que generó fuertes críticas. Paulsen sostuvo que debía agradecerle a un tuitero identificado como Rigoberto Valdivia, quien hizo el paralelo entre sus dichos y los del secretario de Estado. «No lo conozco, pero puso un tuit temprano esta mañana que dice: ‘Justificación de Fernando Paulsen, al acosador de Fernando Villegas, está a la misma altura de dichos del ministro Varela. ‘Son pequeñas humillaciones’. El machismo patriarcal abusador en Chile es transversal’».