Crónica 18-02-2020

Festival de Chanco cierra con positivo balance

Un positivo balance realizó la organización en torno a la realización del Festival del Cantar Mexicano, Guadalupe del Carmen, que en este 2020 fue transmitido a todo Chile, a través de las pantallas de La Red.

Con un promedio de 6 puntos de sintonía y Trending Topics en las redes sociales, el evento se consolidó en los hogares de los chilenos, quienes destacaron el aire popular de la fiesta y una entretenida competencia de intérpretes.

Puntos altos, para el debut televisivo del certamen chanquino, que apostó por dar el gran salto. No solo para dar a conocer el fervor por la música mexicana, sino que también por exponer la belleza, tranquilidad y valor de nuestra tierra, como un destino turístico obligado para las familias del país.

Viviana Díaz Meza, alcaldesa de la comuna de Chanco, agradeció a la casa televisiva por confiar y apostar por el evento chanquino. También a los habitantes que confiaron en la organización y los turistas que llegaron a disfrutar de las dos noches de fiesta.

“Culminamos una fiesta maravillosa, que pudimos compartir con todo el país. Sin olvidar, nuestras tradiciones y actividades como: la elección de la reina, la visita al hospital y centro de reclusión, el psicinazo y la misa junto a los mariachis y ballet”, agregó.

La primera autoridad, destacó los desafíos que se avecinan, en cuanto a la realización del certamen de música mexicana más importante del país. “Sin duda queremos seguir creciendo, queremos que no deje de ser televisado”, manifestó.

En ese sentido, mencionó que la expectativa es que muchos canales conversen con el Municipio, para transmitir el Festival. Si bien hay cosas que mejorar, esta experiencia es un gran aprendizaje para toda la organización.

El Festival del Cantar Mexicano, Guadalupe del Carmen, encantó por su sencillez, calidad técnica de transmisión, artistas invitados, sus animadores y por la particular competencia de intérpretes, que es el corazón, alma y legado de la gran Esmeralda González Letelier.