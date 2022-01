Nacional 16-01-2022

Festival de Cine Wikén: Las imperdibles películas que se estrenarán desde este fin de semana en el Parque Bicentenario

A partir de este viernes en el Parque Bicentenario de Vitacura, comenzará el vigésimo Festival de Cine Wikén, donde esperadas películas verán su estreno en el país, tal como "Spencer" de Pablo Larraín. Tras un 2021 donde el evento tuvo que realizarse vía online dado el contexto sanitario, la presente edición volverá a la modalidad presencial, donde sus organizadores esperan que el público disfrute de la experiencia de uno de los clásicos de la temporada estival capitalina. "Esta es la actividad que da inicio al verano en Vitacura. Estamos felices de presentar esta nueva versión del Festival Cine Wikén que trae grandes estrenos para todos los gustos", comentó la alcaldesa de la comuna, Camila Merino.

Por su parte, Bárbara Muñoz, editora de la Revista Wikén de El Mercurio manifestó: " La programación que tenemos para este año es súper top, con películas muy esperadas. Todos los años traemos cintas que no han llegado a cartelera, esto para que la gente pueda ver obras de manera exclusiva". Durante 10 jornadas el evento exhibirá todos los días una nueva película, las cuales comenzarán a las 21:45. No obstante, las puertas del recinto abrirán a las 19:00 horas para que los asistentes disfruten de foodtrucks: "Teníamos ganas de volver a la experiencia presencial. El festival tiene un montón de cosas más para disfrutar que la propia película", apunta Muñoz. Películas en cartelera Este viernes, el Festival de Cine Wikén da el puntapié inicial con "Munich, en Víspera de Una Guerra". Un thriller de espionaje, ambientado en 1938, antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial. Del director Christian Schwochow, la cinta británica está protagonizada por Jeremy Irons, ganador del Oscar a Mejor actor por "Mi Secreto me Condena'; George Mackay ("1917") y Jannis Niewöhner ("Rubí"). El sábado 8 se exhibirá "Nuestro Mejor Amigo" de Gabriela Cowperthwaite. Un drama que relata la historia de un matrimonio con dos hijas, donde a una de ella le quedan seis meses de vida. La película está protagonizada por Dakota Johnson ("50 sombras de Grey"), el ganador al Oscar de Mejor intérprete Casey Affleck ("Manchester junto al mar") y Jason Segel ("How I Met Your Mother").