Deportes 08-04-2022

Festival Deportivo marcó la celebración del “Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz” en el Maule



Con diversas actividades, el Mindep-IND conmemoró esta fecha en el recinto del estadio Fiscal de Talca, instancia en la que participaron autoridades, deportistas y la comunidad en general

Con una serie de actividades en las dependencias del Estadio Fiscal de Talca se celebró el “Día Internacional del Deportes para el Desarrollo y la Paz”. Baby fútbol, tenis fútbol, atletismo, vóleibol, rugby en silla de ruedas, taekwondo, actividades psicomotrices y actividades para personas discapacidad se efectuaron en la oportunidad, oportunidad en la que participaron beneficiarios del IND y también invitados especiales de centros educacionales de la comuna de Talca y adultos mayores de diferentes comunas.

De esta iniciativa fueron parte diferentes autoridades, como el Delegado Regional Presidencial, Humberto Aqueveque Díaz, quien aseguró: “Estamos hoy conmemorando un día muy importante, pues el deporte no sólo tiene un sentido colectivo y de actividad física, sino también entrega valores y principios, que van en el sentido de lo que quiere el Gobierno del presidente Gabriel Boric. Para este año, la inversión en deportes, por ejemplo, es de cerca de $3 mil 700 millones de pesos, lo cual representa una señal claras de lo que esperamos conseguir”.

Por su parte, la Gobernadora Cristina Bravo Castro, valoró estas iniciativas y también entregó detalles sobre el proyecto “Promesas Maule”, iniciativa financiada por el Gobierno Regional del Maule y ejecutado por el Instituto Nacional del Deporte.

VALORAR

“Valoramos mucho esta actividad, porque además cada vez vamos retomando más la normalidad, sobre todo hoy día en que nuestros jóvenes necesitan ocupar los espacios y aprovechar las instancias que nosotros podamos generar para ellos. Desde el Gobierno Regional es muy importante que la comunidad sepa que estamos disponibles para financiar a todas nuestras Promesas Maule, como lo hicimos el año pasado, donde aprobamos un proyecto por más de $200 millones de pesos para que nuestros niños y jóvenes nos salgan a representar y para que tengan profesores también que puedan prepararlos en las distintas disciplinas”, consignó la Gobernadora.

Por otra parte, la Seremi de Deportes, Camila Peña Osorio, agregó que “nosotros tenemos un gran reto, porque llevamos dos años encerrados en nuestras casas y tenemos que recuperar el valor social del deporte, no solamente en la práctica, sino que también reencantar sobre todo a los niños y niñas con la actividad física y esa es una tarea que vamos a hacer trabajando de manera transversal y por eso es tan importante para mí la presencia de los seremis de Gobierno, Desarrollo Social, Justicia, Salud y Educación, porque entendemos que el deporte no es sólo la competición, sino que es también la actividad física que nosotros estamos constantemente realizando”.