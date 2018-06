Cultura 20-06-2018

Festival FELINA lanza muestra de documentales con estreno nacional

Ya con cuatro años en el cuerpo, el Festival Linarense de Cine Nacional (FELINA) presenta FELINA.doc: una selección de cinco aplaudidos documentales que se exhibirán en Talca y Linares entre el 27 de junio y 10 de julio.



Moscú, Ciudad del Cabo, Sidney, Nueva York o Berlín son algunas de las 15 ciudades que Sany -una grafitera radicada en Praga- recorrió durante 7 años. En ellas fue filmando a mujeres veteranas y amateurs que se dedicaban al graffiti. El resultado es el aplaudido documental Girl Power que captura historias de mujeres que han trascendido en un entorno tradicionalmente masculino.



La cinta se presentará por primera vez en Chile de la mano de FELINA (Festival Linarense de Cine Nacional), a través de FELINA.doc, un nuevo espacio dedicado al documental que se desarrollará entre el 27 de junio y 10 de julio, en Talca y Linares. “FELINA.doc es otra forma de contactarnos con nuevas audiencias, pero también con las que ya tenemos, que han disfrutado de documentales en versiones anteriores”, comenta Felipe Saldaño, director de la muestra, quien agrega que esta extensión del festival es, además, una manera de preparar la atmósfera para FELINA, que se desarrollará en octubre.



Además de Girl Power, en FELINA.doc se presentarán otros cuatro documentales, entre ellos He named me Malala −que será la función inaugural, el 27 de junio−, una cinta de los Emiratos Árabes que narra un íntimo retrato de la mujer paquistaní Malala Yousafzai: la persona más joven que ha recibido el Premio Nobel de la Paz, luego de haberse convertido en activista y defensora de la educación de las niñas en todo el mundo, tras haber sobrevivido milagrosamente de un ataque talibán.



“El lenguaje documental nos interesa mucho, porque permite conocer distintos estilos de vida y afrontar los temas que nos interesan hoy. Girl Power y He named me Malala, por ejemplo, hablan de qué significa ser mujer, hoy por hoy, y en diversos territorios del mundo”, cuenta Saldaño.



Los otros tres títulos que se exhibirán en la muestra son Robar a Rodin, producción chilena recientemente estrenada, que cuenta cómo un tímido estudiante de arte robó y devolvió una pieza del escultor, en el Museo de Bellas Artes de Chile; Si escuchas atentamente, cinta chilena en la que cuatro adolescentes confiesan sus miedos y sueños hacia el futuro, mientras viven hoy en los márgenes de la ciudad; y Freddie Mercury. The Great Pretender, filme que devela imágenes inéditas o raramente vistas en alta definición del músico británico.