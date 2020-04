Social 14-04-2020

Festivales de la Canción que hicieron historia en Linares



Son muchos, y sobre todo porque quedaron en la memoria colectiva. Es imposible olvidar los momentos en que se mezclaban la ansiedad y la tensión cuando sonaban los primeros acordes de la característica interpretada por la orquesta de turno para dar comienzo a la fiesta musical.



Es probable que muchos linarenses aún recuerden los Festivales que organizaba el Instituto Politécnico, donde se descubrieron muchos talentos, con el gimnasio repleto de un entusiasta público juvenil, pero nos vamos a detener en tres que también tuvieron una especial connotación.



Sin duda, uno que hizo historia fue el “Micrófono de Plata”, que conducía Luis Sebastián Vielma, en el Teatro Municipal, con la producción de José Otárola. Y claro, porque tenía un sello propio en su organización. Se realizaba por etapas, todos los viernes, donde iban clasificando los mejores intérpretes hasta llegar a la final con la correspondiente premiación.



El evento partía a las 19.30 y había que llegar con bastante antelación, porque aparte de repletar las butacas, la gente también se sentaba en el piso, en ambos pasillos. Era notable el interés que despertaba en el público.



Posteriormente, Luis Vielma emigró a Talca para seguir con su exitosa trayectoria radial, y después quedó como animador Alejandrino Troncoso. Y por esas cosas de la vida ya en mis inicios en la Radio Soberanía me designan para conducir el último “Micrófono de Plata”, antes de que su creador y organizador “Pepe” Otárola, decidiera dejar Linares para probar suerte en otra ciudad.



En el intertanto, hubo otro evento festivalero que llamó mucho la atención. Fue el Festival del Batuco, que conducía Raúl Edison Vergara. El escenario lucía impecable sobre el agua con un muy buen trabajo de escenografía. El público fue masivo, pero hubo unos invitados de piedra: Los zancudos. Ello impidió que el certamen musical se continuara realizando en ese lugar. Quedó para la anécdota.



Pasó el tiempo. Y un buen día, el alcalde de ese entonces, Luis Navarrete, decide construir un escenario gigante en la alameda Valentín Letelier para organizar el Festival de la Canción de las Juntas de Vecinos. También me invitaron a conducir algunas versiones de ese evento que con la coordinación de Pedro Osores fue un exitazo de marca mayor, porque durante varios veranos permitió tener en el escenario a figuras de nivel nacional en el show estelar, tales como Cristóbal, Maggie Lay, Paola Sola, Guillermo Bruce y Jorge Cruz, junto a una cada vez más exigente competencia de artistas locales. Incluso, en una de sus versiones tuvo hasta un director de orquesta, el recordado profesor Salvador Vásquez.



Años más tarde, el alcalde Jorge Talma cita a una reunión en la que también estaban presentes Enrique Gómez, jefe de Relaciones Públicas de la Municipalidad, y Pedro Osores, que trabajaba en ese Departamento. La idea era organizar un Festival por etapas, en diferentes barrios, en el mes de febrero, para terminar en el gimnasio. ¿Qué nombre ponerle?. Sugerí tímidamente que como era un Festival de Verano podría denominarse Festiverano, uniendo las dos palabras. Y así nació otro Festival que muchos recuerdan. Partimos en un coloso como escenario que se desplazaba por distintos barrios. Apenas alcanzábamos arriba con la orquesta y los cantantes, pero fue una inolvidable experiencia porque se pudo llegar a muchos sectores poblacionales entregando una sana alegría a la gente.



Al asumir la alcaldía Sergio Sepúlveda, mantuvo el Festiverano pero esta vez con el plus de que la final se realizaba en el estadio municipal y los premios en dinero eran también muy atractivos para los participantes. El público respondió a esas expectativas. En una de las finales estuvo el grupo “Alegría”, que tenía entre sus integrantes a una joven promesa: Américo.



Los siguientes alcaldes, en este caso Carlos Villalobos, Rodrigo Hermosilla, Rolando Rentería y Mario Meza, le dieron distintas denominaciones, pero mantuvieron esa fiesta de la música que incluso llegó a los sectores rurales, con distintos animadores, en las etapas de competencia.



Pero hay que detenerse en los verdaderos protagonistas, los artistas y músicos que a través del tiempo la gente recuerda con cariño: Sussy Norambuena, Omar Briones, Mirta Mora, María Harún, Isabel Soza, Mario Mitchell, Eduardo Villalobos, Nelson Oróstica, Luigi, Jorge Ibáñez, Angel Campos, Patricio Salgado, Verónica Norambuena, Luis “Pelé” Urrutia, Inés Araneda, Miguel Campos, Sergio Olivares, Héctor Espinoza, Juan González, Roberto Villalobos, Patricio Jara, Jorge Aqueveque, Alejandro Cabello, Richard Morales, Mónica Fernández, Karin Elgueta, Roberto Díaz y Angel Villagra, entre muchísimos otros. Y junto a ellos, agrupaciones musicales que destacaron en esa época en los escenarios como “Pastizal”, “Los Grillos”, “Niebla”, “Quatro” y “Digital”.



¿Será cierto que pasaron tan rápido esos años de música, anécdotas y diversión?



FOTO: La imagen corresponde a la premiación del Cuarto Festival de la Canción de las Juntas de Vecinos, que se realizó en la Alameda.



2: El Festiverano, en cada una de sus etapas, aparte de la competencia musical, incluía entretenidos concursos para el público.





(Miguel Angel Venegas S.)