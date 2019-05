Crónica 21-05-2019

FIA abre nueva convocatoria para Giras, Consultorías y Eventos de Innovación

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura, abrió una nueva convocatoria para presentar propuestas de giras, consultorías y eventos para la innovación, con lo cual se busca impulsar y apoyar la ejecución de iniciativas que generen impacto en el sector agrario, agroalimentario y forestal.



“Creemos que los distintos actores vinculados al desarrollo económico del sector agrario, agroalimentario y forestal, pueden fortalecer sus capacidades y conocimiento en distintos temas y rubros, a través de estos instrumentos, de manera que sea posible impulsar procesos que permitan incorporar innovaciones en productos, procesos productivos, comercialización y marketing, gestión y asociatividad, entre otros”, indicó el coordinador de la Unidad de Programas y Proyectos de FIA, José Andrés Gálmez.



En el caso de las consultorías, se busca poner a disposición conocimiento y capacidades de expertos para identificar y/o facilitar la implementación de soluciones innovadoras para un problema y/u oportunidad establecido por un grupo de actores del sector agrario, agroalimentario y forestal nacional.



FIA aportará un financiamiento máximo equivalente al 70% del costo total de la propuesta, exigiendo a la contraparte un aporte mínimo del 30%. El monto solicitado a FIA no podrá ser superior a 5 millones de pesos.



En las giras en tanto, se busca facilitar el acceso al conocimiento, avances tecnológicos y experiencias de innovación que se generan o desarrollan en el país o en el extranjero. De esta forma, se espera que las giras para la innovación permitan promover y fortalecer procesos de innovación en el país y que estén directamente relacionadas con problemáticas u oportunidades para el sector, que puedan ser aplicados a la realidad nacional o local.



Cabe destacar que el número de participantes de la gira para la innovación debe ser entre 5 y 15 personas, incluyendo al coordinador de la propuesta y además el grupo participante debe ser multidisciplinario, integrado por productores, empresarios, investigadores, profesionales y técnicos del sector que demuestren su vinculación al tema que aborda la propuesta.



En el caso de las giras nacionales, FIA aportará un financiamiento máximo equivalente al 80% del costo total de la propuesta, exigiendo a la contraparte un aporte mínimo del 20%. El monto solicitado a FIA no podrá ser superior a 5 millones de pesos.



Para las giras internacionales, FIA aportará un financiamiento máximo equivalente al 70% del costo total de la propuesta, exigiendo a la contraparte un aporte mínimo del 30%. El monto solicitado a FIA no podrá ser superior a 10 millones de pesos.



Finalmente en la realización de eventos para la innovación, se apoyarán iniciativas que ayuden a difundir conocimientos, avances tecnológicos y/o experiencias de innovación de Chile y el extranjero a los distintos actores del sector agrario, agroalimentario y forestal del país, tanto a nivel local como nacional.



Los eventos a realizar puedes ser seminarios, congresos, foros, simposios u/o ferias tecnológicas.



En este caso, FIA aportará un máximo equivalente al 80% del costo total de la propuesta, exigiendo a la contraparte un aporte mínimo del 20%. El monto solicitado a FIA no podrá ser superior a 7 millones de pesos.



Bases y plazos



El plazo de postulación —tanto para giras, consultorías y eventos técnicos— es hasta el 3 de julio de 2019 a las 16 horas.

Las bases para postular se encuentran disponibles en el sitio web www.fia.cl



Las consultas pueden realizarse a los correos electrónicos giras@fia.cl; consultorias@fia.cl y eventos@fia.cl, según corresponda a cada convocatoria, hasta el 28 de junio.