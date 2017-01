Crónica 27-01-2017

FIA abre nueva convocatoria para Giras, Consultorías y Eventos Técnicos

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura, abrió una nueva convocatoria para presentar propuestas de giras, consultorías y eventos técnicos para la innovación, con la cual se busca impulsar y apoyar la ejecución de iniciativas que generen impacto en el sector agrario, agroalimentario y forestal.



Dentro de la labor de FIA existen cuatro objetivos principales: Diseñar estrategias y/o programas que generen o potencien plataformas público-privadas, tanto a nivel nacional, regional como local, para fortalecer los procesos de innovación en el sector; Impulsar iniciativas que permitan incorporar innovaciones en productos, procesos productivos, comerciales y de gestión, que tengan impacto en la pequeña y mediana agricultura, en la pequeña y mediana empresa que participan de las distintas fases de la cadena de producción.



Además de fortalecer las capacidades tecnológicas, comerciales, de recursos humanos y gestión, al interior del sector agrario, agroalimentario y forestal para potenciar el proceso de innovación y; difundir y transferir conocimiento y/o información en materia de innovación a los distintos actores del sector agrario, agroalimentario y forestal.



Bajo este contexto, la Fundación pone a disposición del sector un conjunto de líneas de acción, entre los que se cuentan las giras, consultorías y eventos. Estos instrumentos se focalizarán en tres pilares: recursos naturales, productividad–sustentabilidad y alimentos saludables, que agrupan los principales temas transversales sobre los que se deben enfrentar los desafíos en innovación del sector.



Además FIA ha priorizado 11 rubros en los cuales se busca fomentar y fortalecer los procesos de innovación: apicultura, berries, cereales y quínoa, frutales, frutos secos y deshidratados, hortalizas y papas, legumbres, pecuario, plantas medicinales, aromáticas y especias, productos forestales no madereros y vitivinicultura.



Consultorías, gira y eventos



En el caso de las consultorías, se apoyaran iniciativas orientadas aincorporar conocimiento y capacidades para identificar y/o facilitar la implementación de soluciones innovadoras para un problema y/u oportunidad establecido por un grupo de actores del sector agrario, agroalimentario y forestal.



FIA aportará un financiamiento máximo equivalente al 70% del costo total de la propuesta, exigiendo a la contraparte un aporte mínimo del 30%. El monto solicitado no podrá ser superior a 5 millones de pesos.



En las giras en tanto, se busca conocer soluciones innovadoras (tecnologías y sus avances, prácticas, experiencias y modelos, entre otros), en Chile o en el extranjero, para abordar un problema y/u oportunidad claramente identificado por actores del sector agrario, agroalimentario y/o forestal y que digan relación con su desarrollo económico, social y ambiental.



En el caso de las giras nacionales, FIA aportará un financiamiento máximo equivalente al 80% del costo total de la propuesta, exigiendo a la contraparte un aporte mínimo del 20%. El monto solicitado a FIA no podrá ser superior a 5 millones de pesos.



Para las giras internacionales, FIA aportará un financiamiento máximo equivalente al 70% del costo total de la propuesta, exigiendo a la contraparte un aporte mínimo del 30%. El monto solicitado a FIA no podrá ser superior a 10 millones de pesos.



Finalmente en la realización de eventos técnicos, se apoyarán iniciativas orientadas a difundir conocimientos, avances tecnológicos y experiencias de innovación de Chile y el extranjero a los distintos actores del sector agrario, agroalimentario y forestal del país, tanto a nivel local como nacional.



Los eventos a realizar puedes ser seminarios, congresos, foros, simposios u/o ferias tecnológicas.



En este caso, FIA aportará un máximo equivalente al 80% del costo total de la propuesta, exigiendo a la contraparte un aporte mínimo del 20%. El monto solicitado a FIA no podrá ser superior a 7 millones de pesos.



Bases y plazos



La postulación —tanto para giras, consultorías y eventos técnicos— se realizará a través del sistema de ventanilla abierta. Esto significa que las propuestas pueden presentarse en cualquier momento dentro del período que se encuentre abierto el concurso, el que durará hastael 10 de mayo de 2017 a las 16 horas.



No obstante, FIA podrá definir el cierre anticipado del plazo de postulación en una fecha anterior a la indicada, ya sea porque la totalidad o una alta proporción de los recursos destinados a esta convocatoria se hayan asignado antes de esa fecha.



Las bases para postular se encuentran disponibles en el sitio web de FIA, http://www.fia.cl/convocatorias-fia/abiertas/



Las consultas pueden realizarse a los correos electrónicos giras@fia.cl; consultorias@fia.cl y eventos@fia.cl, según corresponda a cada convocatoria.