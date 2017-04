Crónica 16-04-2017

FIA impulsa proyectos de innovación en la Región del Biobío

En la actualidad nadie discute que el agro chileno necesita fortalecer sus procesos de innovación para lograr una mayor competitividad y de esta manera aumentar sus posibilidades en el mercado nacional e internacional. No obstante, siendo Chile un país tan extenso como diverso, cada región presenta características, necesidades y oportunidades de innovación específicas.



Desafío que la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) viene abordando hace casi una década, desarrollando en conjunto con los actores locales agendas de innovación territorial que diagnostican el potencial agrario de la región, definen rubros prioritarios y establecen acciones concretas y la hoja de ruta a seguir.



Un trabajo que en Biobío ha resultado particularmente fructífero, siendo hoy una de las regiones más dinámicas en materia de innovación agraria, destacando iniciativas en vitivinicultura, trufas, berries, energías renovables y ganadería, así como en las líneas de alimentos saludables y rescate y valorización del patrimonio alimentario y forestal.



Para continuar consolidando este alentador escenario, FIA abrió la tercera edición de la convocatoria específica para la región del Biobío, buscando apoyar proyectos de innovación que contribuyan a fortalecer las capacidades y el emprendimiento en rubros que han sido definidos como prioritarios en el marco de la agenda regional 2016: fruticultura, vitivinicultura, horticultura, silvopastoreo y productos forestales no maderables, de forma de promover su desarrollo sustentable y mejorar su competitividad.



Abierto desde el 15 de marzo, este concurso cuenta con el apoyo de la Seremía de Agricultura y del Gobierno Regional, este último a través de los recursos asignados a través del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional, FIC-R. “La innovación es fundamental para que las empresas del sector aumenten su competitividad y productividad. Es necesario agregar valor a la producción de alimentos y la forma de concretar esto es a través del desarrollo tecnológico”, señala el seremi de Agricultura, Rodrigo García.



Por su parte, la representante de FIA para el Biobío, Claudia Suazo precisó que “con este instrumento esperamos contribuir al desarrollo sustentable -económico, social y ambiental- de la pequeña y mediana agricultura y de la pequeña y mediana empresa de la región del Biobío”.



Según establecen las bases del concurso, los proyectos deben abordar problemas u oportunidades relevantes para el sector y la pequeña agricultura y/o pymes. Además, deben incorporar innovaciones ya sea en producto (bien o servicio), proceso (productivo o de distribución), método de comercialización y marketing, gestión organizacional y/o asociatividad.



Asimismo, las iniciativas postulantes deben poseer un nivel de incertidumbre asociada a la innovación, poseer un grado de novedad y ser de carácter piloto. Por último, “deben ser proyectos de interés público, generar un modelo de extensión y sostenibilidad y, en el caso de los proyectos de innovación con orientación de mercado, deben generar un modelo de negocio”, precisa Suazo.



“De acuerdo con su naturaleza, los proyectos deberán considerar el cumplimiento de las normativas y requisitos vigentes en materia de bienestar y salud laboral, así como en higiene e inocuidad de los productos, mientras que en materia ambiental las iniciativas deberán tener un impacto positivo o neutro”, agrega la ejecutiva.



Plazos y requisitos



Los proyectos adjudicados en el marco de esta convocatoria tendrán una duración máxima de 24 meses y recibirán un financiamiento de hasta 60 millones de pesos, equivalente al 80 por ciento del costo total de su ejecución. El 20 por ciento restante correrá por cuenta del ejecutor y sus asociados, a través de aportes pecuniarios y no pecuniarios.



La entidad postulante deberá ser una persona jurídica constituida legalmente en Chile, con o sin fines de lucro, relacionada al sector agrario, agroalimentario y forestal, que se dedique a la producción, comercialización, prestación de servicios, investigación o docencia.



En el caso de universidades, centros de investigación y transferencia, entidades consultoras o de asesoría, deberán presentarse asociados con pequeñas o medianas empresas, o bien con pequeños o medianos agricultores de la región.