Crónica 16-04-2017

FIA promueve rescate de productos y prácticas patrimoniales en convocatoria nacional

- Por cuarto año consecutivo la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) abrió la convocatoria de Proyectos de valorización del patrimonio agrario, agroalimentario y forestal, con el objetivo de potenciar aquellos productos y/o procesos con significación social y simbólica, y que son parte de la historia y desarrollo particular de una comunidad asociada a un territorio. De esta forma, FIA busca aportar al desarrollo de los sectores agroalimentarios, gastronómico y turístico del país, así como también, fortalecer la identidad cultural y la imagen del país.



Como explica María José Etchegaray, directora ejecutiva de FIA, desde 2006 la institución ha llevado a cabo un extenso trabajo que vincula la innovación con el rescate de variedades, procesos de elaboración y artesanía a lo largo del país “en nuestro constante trabajo por detectar tendencias y oportunidades para el agro, observamos que los consumidores están cada vez más ávidos de acceder a productos locales, con historia, que los identifiquen. A partir de allí se da vida a un trabajo que ya tiene once años y que ha permitido llevar a cabo exitosos e interesantes proyectos, como el rescate del tomate limachino, la búsqueda de la denominación de origen del merkén y la puesta en los mercados de productos que existen sólo en Chile, como las papas moradas de Socaire. Todo esto acompañado de trabajos de investigación regionales que han dado vida a inventarios patrimoniales de las regiones de Biobío, Arica y Parinacota y Valparaíso, verdaderas enciclopedias de productos patrimoniales y sus preparaciones”, detalla.



Bajo este contexto, los pequeños productores agrícolas juegan un importante rol cultural, ambiental y socioeconómico en el reconocimiento y valoración del patrimonio de los productos y/o procesos generados por la actividad agraria. Así, este concurso les permite, mediante la gestión de sistemas agrícolas diversos, agregar valor a sus productos y/o procesos productivos, a fin de incorporarse asociativamente a la economía local, regional o nacional, mediante la comercialización de productos que son representativos de identidades locales, valorizando el patrimonio agrario, agroalimentario y forestal.



Es así como se apoyarán los proyectos que se vinculen directamente al sector productivo, es decir, que sean desarrolladas por productores, empresas y/o agrupaciones de productores pertenecientes a la pequeña agricultura, o en asociación directa con ellos.



Los proyectos pueden considerar la valorización del patrimonio de un producto y/o proceso relacionados directamente con el sector agrario, agroalimentario y forestal, de uso alimentario, medicinal, artesanal, agroturístico y/u ornamental.



Cabe destacar que FIA aportará un financiamiento máximo equivalente al 80% del costo total de la propuesta, por lo que la contraparte deberá hacer un aporte mínimo del 20%. El monto solicitado a FIA no podrá ser superior a 60 millones de pesos.



El periodo de postulación es hasta el miércoles 24 de mayo de 2017 a las 16:00 horas. Todas las consultas sobre esta convocatoria se deben hacer por escrito vía correo electrónico a patrimonio@fia.cl, hasta el 12 de mayo de 2017.



Para revisar las bases, clic aquí



Potenciando el patrimonio agroalimentario



Esta convocatoria se enmarca en el Programa de Innovación Estratégica en Patrimonio Agroalimentario de FIA -una de sus cuatro líneas estratégicas más importantes, donde también se encuentra Agricultura para enfrentar el cambio climático, Alimentos Saludables y Formación para la Innovación-, el cual se diseñó con miras de ofrecer un apoyo específico a la Agricultura Familiar Campesina, poniendo en valor su trabajo por medio de vínculos con instituciones que valoren este patrimonio, como circuitos gourmet y turísticos.