Fiebre cuerent-iense

Mi amor , júrame que nunca me-as engañado.

- Otra vez ;no, y no ,te lo he dicho miles de veces



Mi amor, júrame que nunca me-as a engañar.

-O­tra vez, sí, sí , sí, eres muda, que no entiendes.

Mi amor ¿me-as a querer siempre, siempre, siempre?

-Otra vez. Si-si-si-hasta que la muerte nos separe,

y pà que no se te olvide, toma, pun-pun-pun, ya, se acabó, ¿ ahora viste ?



Este Tribunal, determina qué; el acusado actuó en defensa de su integridad personal propia e intransferible de si mismo, en evidente riesgo de desequilibrio tóxico mental y en una corazonada de instinto de conservación de vivencia suya, de seguir existiendo con vida.

La extinta inanimada cuya autopsia reveló tajantemente carecer y no poseer signos vitales de vida, no presento pruebas concluyentes e irrefutablemente verídicas de verdad, en contra del calumniado y blasfemado acusado. La ya identifica y aludida finada fallecida, guardó hermético e inescrutable silencio durante el interrogatorio al que fue sometida bajo apremios, legítimamente ilegítimos, negándose a cooperar con la investigación indagatoria, obstruyendo la labor policial, en franca rebeldía en desacato a nuestras leyes, y menosprecio agraviante a la autoridad representativa del pueblo desunido.

Por lo tanto en fallo dividido de un solitario y único juez, que sustenta esta causa, se da por cerrada la cuestión de este caso. Y se dicta decretando la inmediata liberación del inculpado, con la estricta precautoria de no acercarse a su ex-tinta-negra.

OTo Sí; a la difunta inanimada exangüe fallecida que en paz descanse, se le condena a muerte eterna. Sin beneficio de respiración asistida.

OTo No ; Sí la susodicha, aludida, e identificada occisa se defiende amparada en el paragua de la ley del embudo, podrá patalear a la resurrección, siempre y cuando hubiere cumplida la mitad de su inexistente existencia, con fallo de la Corte del Olimpo, certificada con las cuatro firmas y sellos inexorables del Apocalipsis si así lo determinare el Tribunal Soberbiano.

No anótese- Sìììììì, comuníquese, difúndase, murmúllese, publíquese, copúchenteese, conventillese- cahuínese desparrámese, ventílese, expándase, ínflese, reviéntese, inúndese, empápese, dilúviese. viruslísese.

GRAN NOTA…¿Este será el último anticuento que yo escribo?



(Oscar Mellado Norambuena)