Nacional 08-02-2022

Fiesta en lanchas en lago Villarrica no respetó medidas sanitarias: Delegado de la zona pidió más fiscalización

Una fiesta en lanchas en medio del lago Villarrica y sin cumplir con las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad que aborda esa materia (como el uso de mascarillas y distancia física) se llevó a cabo durante la jornada del sábado en esa comuna, Región de La Araucanía. Las imágenes se viralizaron por redes sociales. En ellas, se puede ver personas compartiendo sobre diversas embarcaciones. Este hecho causó preocupación en las autoridades, de hecho, el delegado presidencial de la zona, Víctor Manoli, señaló que tomó contacto con la Capitanía de Puerto y solicitó que aumenten las fiscalizaciones.

"No podemos aceptar, ni menos tolerar este tipo de actos, menos por la situación que estamos viviendo con la pandemia, ya que nadie es inmune al virus", dijo en primer lugar. Agregó que "tomé contacto con la Capitanía de Puerto y pedí explícitamente que se aumenten las fiscalizaciones, ya que no queremos lamentar hechos fatales debido a la irresponsabilidad de estas personas que se reúnen al interior del lago a consumir alcohol conduciendo embarcaciones". Y, tras ello, hizo un llamado a la responsabilidad "especialmente a los dueños de estas lanchas ya que al facilitarlas se convierten en cómplices de esta falta grave que insisto pudo haber finalizado con consecuencias fatales". En cuánto a cómo se conoció el hecho, el capitán de puerto Paul Hudson, señaló a Emol que fueron notificados por deportistas náuticos. Así, con la información se dirigieron al sector Bellavista -donde específicamente se llevaba a cabo la fiesta-, y "cuando llegamos a ese punto la fiesta ya había terminado, las lanchas estaban retornando a los puertos desde donde habían zarpado". De todas maneras, dijo que efectuaron supervisiones ese día y el domingo. "Entre los dos días fiscalizamos aproximadamente 55 embarcaciones con un resultado de 26 citaciones a la fiscalía marítima, por distintas infracciones". Entre ellas, mencionó no tener licencia, no tener la lancha matriculada y también sobrepasar la cantidad de gente permitida en la embarcación. De acuerdo con Hudson, el evento fue "espontáneo, a lo más una convocatoria informal de amigos, no hay más antecedentes de alguna producción". En esa línea, aseguró que no tenían autorización para realizarlo.