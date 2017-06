Opinión 04-06-2017

Fiestas de la primavera -Linares, noviembre de 1949-

Como por arte de magia, otra vez ha brotado el bullicio de la primavera. Vistiendo de fiesta la quietud de los días. Los pífanos, anunciadores del advenimiento triunfal de la Alegría, han henchido el aire de esperanzas sonoras y en el clima celeste de Noviembre se han clavado las luciérnagas de la ilusión.

Rueda la bulliciosa farándula de la Juventud y, toda luz y flores, la vida tiene el latir de un corazón entusiasmado. Y así, en esta maravillosa estación de las canciones y los trinos, nos hemos quedado, de rodillas, besando los tules inmaculados de la Alegría... ¡Luces de Primavera! ¡Explosiones de júbilo…!

Todo nos saluda y nos invita, con la dulce placidez de los carillones alegres. Todo nos envuelve. La ciudad nos parece con imágenes bellas y de serpentinas multicolores, enre¬dadas en las arboledas nacientes, que nos invita a seguir la comparsa.

Es la vida que rueda entusiasmada, ciñendo las mallas de la juventud radiante. Hoy, las palomas de la Alegría y del amor, se han almacenado en el divi¬no tabernáculo de la Belleza y, como en arcilla sensible, se plasma en todos los corazones la dulce imagen de la esperanza.

En estas tardes luminosas, con los brazos floridos de esperanzas y cari¬cias, nos hemos quedado apuntalando la primavera naciente... Es la vida que surge avasallando al dolor; es el propio dolor agrietado por el temblor sublime que anima las ansias juveniles... ¡Luces y flores!, ¡PRIMAVERA!, ¡Con el corazón entusiasmado vamos si-guiendo la divina comparsa de la Alegría!

Como epílogo de una fiesta Primaveral

En la Plaza de Armas se oye el bullicio atronador de los pitos y cornetas. El “corso” y las farándulas continúan alegremente sus paseos sin fin... y el mundo sigue girando.

El primer cuadro. Un matrimonio joven y feliz: dos bebés rubios como dos querubines, sonrosados como pétalos de rosas. He ahí el primer cuadro del drama que luego se convertirá en honda y dolorosa tragedia. Unos gimoteos del mayorcito; una débil negativa del padre y, por fin, la aquiescencia inocente de los cónyuges.

El segundo cuadro. Un recorrido por los almacenes de juguetería, a fin de escoger lo mejor. Las explicaciones de los dependientes acerca de la calidad de la “escopetita de viento” y, como corolario de búsqueda, la adquisición del arma.

Toñito, de cuatro años, poseedor del codiciado juguete, loco de contento, dichoso de vivir para tener en sus manos tan preciada arma, no hace otra cosa que ensayar con anhelo. Ha hecho todos los blancos imaginados.

Desde el lujoso jarrón para las flores, que ha caído hecho pedazos al suelo, mediante un certero disparo, hasta las más inocentes flores de los búcaros, han merecido la atención de Toñito.

Hastiado ya de jugar, fatigado de hacer “blancos”, va a su blanca alcobita para guardar “su escopeta”. En su lecho rosa, pequeñín, todo de almohadones y encajes, duerme Lila, la hermanita de seis meses.

El pechito se levanta rápida y acompasadamente, disfrutando un sueño tranquilo, el dedito índice en la boca que está apretada, un aire de placidez el lindo semblante.

Toñito contempla con esa tranquilidad inquieta de los niños, a su hermanita y, de pronto, sin duda, por su cabecita inconsciente, cruza la idea fatal. Prepara su arma, apunta como un avezado tirador y dispara. Un débil quejido; unas convulsiones de agonía, un hilillo de sangre que mancha la blanca chaquetita, y termina todo.

La tragedia ha pasado desapercibida para los padres. Toñito se retira sin darse cuenta de lo que ha hecho. Minutos después la madre está delante del cadáver de su hijita, de su adorada Lila.

Y el padre, sin una lágrima que demuestre su angustia, estrecha convulsivamente a Toñito entre sus brazos. Nadie es el culpable. Porque, ¿quién puede ser?

Sólo la conciencia de los padres se acusa. Pero se acusan de debilidad de carácter: de exceso de cariño, de ternura y de amor filial.

Toñito, una vez que logra desprenderse de los brazos paternales, corre, se detiene delante de la caja de su hermanita y exclama: “¡Mamá, yo tengo buena puntería!” Y es verdad. Ha herido en el medio a tres corazones.

Dejamos el registro de toda la colaboración y aportes de los linarenses -incluidas sus autoridades- incorporados a las distintas comisiones, para la realización y éxito de las fiestas, íconos de una época dorada en el país y nuestra ciudad de Linares.

El Comité General, Comisiones y el Programa General de las Fies¬tas de la Primavera: Comité Directivo: Presidente Honorario: Intendente de la Provincia, Gabriel Benavente. Presidente: Alcalde de Linares, Sebastián Barja B.; Secretario General, Fernando Blanco. Tesorero General: Osvaldo Palma V.; Pro-Tesorero: José Palma V. Comisión de Prensa y Propaganda: Eduardo Lennox Robertson y Fer¬nando Blanco.

Comisión Elección Reina: Inés Palma de Benavente, Silvia de Álvarez y Dr. Carlos Vera. Comisión de Velada Bufa: Emma C. de Mardones; Hugo Baeza Palacios, Fernando Viaux, Enrique Planés y Humberto Barrera. Comisión Kermesse y Bailes: Blanca de Vera, Olga D. de Palma! Marta Zañartu de Palma, Flor M. de Arlegui, Teresa de Zurita; Amoldo M. Conde, y Segundo Pardo.

Comisión de Corso, Farándula, Concursos y Disfrazados: Coronel Director Escuela de Artillería René Álvarez M., Alberto Camalez, Eduardo Lennox R., Rector Liceo Alejandro Rubio y Fernando Blanco.

Comisión atención Reina: Silvia de Barja, Raquel de Camalez; Mario Letelier y Alberto Camalez. Comisión de Ornato. Luz y Sonido: Dr. Edgardo Retamal y Harold Sievers. Comisión Ventas de Entradas y Control: Hugo Feltes, Pedro Val, Carlos Camerati, Claudio Camerati, Hernán Martínez y Juan Ramírez G. Arreglo Palco y Carro a la Reina: Silvia de Álvarez, Sylvia de Barja y señor Rubén Verdugo. (Bibliografía: Revista PRIMAVERA, del Círculo de Periodistas de Linares, Órgano oficial de las Fiesta de la Primavera, noviembre de 1949).