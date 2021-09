Editorial 18-09-2021

Fiestas Patrias



Al igual que el año anterior, continuamos enfrentando la pandemia, y aunque estemos en Fase 4 y los casos de contagios hayan bajado, por una medida de prevención no podremos celebrar estas Fiestas Patrias en las fondas o en los eventos de chilenidad que tradicionalmente se organizaban para esta fecha.

Esta vez, solamente podremos compartir la celebración en casa con el grupo familiar, y cumpliendo con todas las normativas que establece la autoridad sanitaria.

No obstante, los colores rojo, azul y blanco de la bandera siguen resaltando por todas las calles, barrios, poblaciones y zonas rurales en este Mes de la Patria.

Aunque no podremos celebrar masivamente, debemos tener en cuenta lo relevante de esta fecha en que conmemoramos el nuevo aniversario de la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército.

También podemos escuchar las cuecas y tonadas que son parte de la cultura tradicional y popular, y que hacen bien al alma de nuestro país, aún en una situación difícil como es la que seguimos enfrentando por la pandemia del coronavirus y el riesgo de otras variantes como Delta.

Nuevamente será un “18” diferente, pero igual estarán presentes en nosotros las infinitas manifestaciones de la cultura popular chilena, que son parte de nuestra vida.