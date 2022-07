Nacional 20-07-2022

¿Fiestas patrias XXL? Proyecto busca declarar como feriado el viernes 16 de septiembre

Este martes la Cámara de Diputados votará el proyecto que pide al Presidente Gabriel Boric declarar feriado el próximo viernes 16 de septiembre, con el fin de alargar a cuatro los días festivos de Fiestas Patrias.

El diputado Víctor Pino (PDG), impulsor de la medida, comentó a 24 Horas que espera "que las diputadas y diputados puedan reconocer el valor de la iniciativa y pensar en los chilenos y chilenas que, en estos dos años de pandemia, no han podido celebrar las Fiestas Patrias como corresponde".

"También hay que pensar en el sector turístico que se vio enormemente golpeado por la emergencia sanitaria y ahora producto de la inflación", agregó.

El parlamentario destacó que esta medida "no sólo ayudaría a aumentar el turismo en todo el país, sino que también se convertiría en un incentivo extra para que quienes aún no se han vacunado contra el Covid-19 lo hagan y así obtengan su Pase de Movilidad".