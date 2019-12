Opinión 31-12-2019

Fila por una matrícula

El fin de semana nuevamente se repitió el escenario del año anterior: Apoderados haciendo una fila para alcanzar un cupo de matrícula en el Liceo Valentín Letelier. La primera en llegar fue una abuelita, el sábado 28 de diciembre, a las 11 de la mañana. Su objetivo, que su nieto ingrese a un liceo que lo prepare para la ir la universidad. Por supuesto que esta historia nos conmueve, y nada podemos hacer. Salvo aliviar su espera brindándole algunas pequeñas comodidades para que pase la noche y asegurar que desde ya tiene un cupo, por ser la primera de la lista.

La ley del SAE (Sistema de admisión escolar), instruye que el lunes 30 de diciembre, los establecimientos deben completar los cupos disponibles por estricto orden de llegada. Estas historias lastimosamente se repiten a lo largo del país y tienen el mismo patrón: padres, madres y estudiantes frustrados por esta política errática y perversa. Es errática porque no permite que los padres elijan el colegio en el cual educar a sus hijos, lo hace un programa computacional, un algoritmo, es decir, el azar. No interesan las notas, el mérito, los esfuerzos, las habilidades, nada.

Para poner en cifras el problema, sabemos que del total de postulantes en el país, el 40% no quedó en la primera opción, es decir, de cada 100 estudiantes, 40 fueron derivados por la tómbola electrónica a un liceo o escuela que no estaba considerado por ellos como su primera opción, tronchando sus expectativas, sueños y anhelos juveniles. Digo que es un sistema perverso, porque el estado pasa a ser el dueño del corazón y mente de las personas y elige por ellos.

El SAE es perverso en su intención inicial al implementarlo primero en regiones, zonas más de- privadas de fuerza para reclamar y oponerse en su momento al método. Ejemplo, una niña de Longaví, no puede estudiar en Providencia en el Liceo Valentín Letelier, pues el sistema está diseñado para que pueda elegir sólo en las escuelas o liceo de Longaví. ¿Es esto justo?, ¿Es equitativo? Por supuesto que no. ¿Es discriminatorio? Por supuesto que sí. Porque coloca barreras de acceso a una mejor opción que la ofrecida en cada comuna. Es absurdo que un proyecto de ley fomente la inamovilidad social y condene a un niño (a), a no soñar con aquello que existe más allá de los límites de su comuna. Eso sí que es determinismo cultural.



Fueron astutos porque primero aplicaron el SAE en provincias, (Pocos opusieron resistencia); pero si se hubiese implementado primero en Santiago, la voz de la capital hubiese echo ruido ciudadano, haciendo fracasar al sistema, porque las grandes ciudades tienen un capital cultural más diverso, y además el poder económico de oferta y demanda, sumado al poder de doblar la mano, alzando la voz, saliendo a las calles. El proyecto SAE no está protegiendo el interés superior del niño (a) pues un estudiante obligado a estar donde no quiere estar, es una bomba de tiempo o un caldo de cultivo para otros males como la desmotivación, falta de interés, abandono escolar; se nivela hacia la mediocridad, abajo.

Esta falta de visión de los que idearon el proyecto no midió estos efectos secundarios sobre la población, (la más vulnerable, por cierto); y que encierra un gesto de tremenda violencia simbólica, porque viola el derecho que tienen los padres a elegir en qué tipo de escuela quieren que se eduquen sus hijos (as); no hacerlo es atentar contra un derecho humano fundamental como es la libertad de elegir.

El SAE fue heredado del gobierno de la presidenta Bachelet, inútiles han sido los esfuerzos de la actual Ministra de educación por revertir esta ley; recorrió el país se interesó por todos los casos planteados, tomó acuciosa nota y lamentó cada situación. La gente comenzó a escribir cartas, enviar mensajes y dejar reclamos en el Ministerio ante un “sistema ciego”, que designa a un RUT un colegio equis; no hay rostros, no hay datos biográficos, no hay evaluación al mérito, al desempeño, al esfuerzo. A parte de las cartas y reclamos, no se ha visto gente marchando, protestando haciendo ruido, para exigir una modificación ahora del sistema SAE, que por cierto es una necesidad urgente, sentida, necesaria y justa.

Inútil ha sido intentar discutir en la Comisión de Educación los ajustes que el proyecto requiere, con los testimonios recogidos a lo largo de nuestro país. Las voces indignadas de miles de apoderados angustiados por una matrícula en el colegio que ello quieren, no han sido oídas. Mientras tanto, decenas de padres y madres, continuarán haciendo una fila indigna frente al colegio que anhelan para la educación de sus hijos (as).

A nivel local el alcalde Mario Meza preocupado por la situación de las personas que hacen fila a la bajo el sol abrazador de diciembre, ha pedido buscar una forma de garantizar una atención más humana, digna y respetuosa.





Isabel Rodríguez Pincheira

Directora liceo Valentín Letelier