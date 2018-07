Nacional 17-07-2018

Filantropía e inversión con impacto social: Los planes de Lucy Ana Avilés y Benjamin Walton en su arribo a Chile

Benjamin Walton, nieto del fundador del imperio Walmart, llegó a Valle Nevado de visita por una semana, en julio de 2002. Pero conoció a Lucy Ana Avilés en su primer día en Chile y sus planes cambiaron: se casaron en la Viña Santa Rita cinco años después y tras más de una década radicados en Denver, Colorado —desde donde dirigen ZomaLAB, un family office dedicado a la filantropía— en enero de 2019 volverán a vivir en Chile. "Este es mi país, el lugar al que pertenezco y nuestras hijas son chilenas. Quiero que compartan con su familia, con mis raíces, con mi cultura y mi gente", explica Lucy Ana Avilés a El Mercurio. El matrimonio, que adquirió notoriedad con la llegada del avión Supertanker en medio de los incendios de 2017, se encuentra de visita en el país para afinar los detalles de su retorno a Chile. En Chile operarán con la misma estructura que tienen en Colorado: tomando decisiones "simples y expeditas" a través de sus dos brazos. El primero es Zoma Foundation, dedicada 100% a la filantropía. Con ella, planean donar US$ 30 millones adicionales a las obras ya implementadas en tres áreas prioritarias: infancia, trabajo con comunidades y recursos hídricos. El segundo es Zoma Capital, donde invierten en emprendimientos con sentido social y reinvierten la ganancia monetaria en nuevas causas. "En los últimos 18 meses, Zoma Capital ha invertido directamente en iniciativas un total de US$ 70 millones, de los cuales por lo menos US$ 15 han sido en Chile", detalla Ben Walton. "Chile, por mi mujer y mis hijas, es parte de mi vida. Me entusiasman las posibilidades, cambios e impacto que podemos generar aquí. Todo lo que podemos ayudar y aprender. Hay muchas sinergias con lo que estamos haciendo en la oficina de Colorado", agrega el heredero del clan Walmart.