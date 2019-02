Política 14-02-2019

Filtran respuesta del papa Francisco a carta de Maduro para mediar en crisis de Venezuela

El papa Francisco emitió una respuesta a Nicolás Maduro, luego que el mandatario venezolano le enviara una carta para mediar en la crisis política de Venezuela, revelaron medios italianos.

“Desafortunadamente,(los diálogos) todos fueron interrumpidos porque lo que se había acordado en las reuniones no fue seguido por gestos concretos para implementar los acuerdos”, respondió Franciso a Maduro, según el portal italiano Corriere della Sera.

El Papa señala que en diversas ocasiones el gobierno de Maduro ha acudido al Vaticano para “tratar de encontrar una salida a la crisis venezolana”, pero que nunca han seguido los acuerdos logrados en distintas instancias de diálogo.

Un detalle que destaca el medio italiano, es que el sumo pontífice se refiere a Maduro como excelentísimo señor y no como presidente de Venezuela.

Por su parte, Juan Guaidó -líder de la oposición venezolana- no ha pedido oficialmente hasta ahora la mediación del Vaticano y se ha limitado a pedirle al papa a través de declaraciones a la prensa que abogue ante Maduro para que deje el poder.

Según el diario italiano, que tuvo acceso a toda la carta, Francisco subrayó que hoy más que nunca es necesario que se cumplan todas las condiciones “para un diálogo fructífero y eficaz”, a las que se han añadido otras “como resultado de la evolución de la situación”.

Entre ellas, sostiene el rotativo, figuran las manifestadas por la Asamblea Nacional.

Según el artículo, firmado por el editorialista Massimo Franco, cercano al pontífice, en la carta el papa no se pronuncia sobre el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, tema sobre el que mantiene una posición “prudente”.