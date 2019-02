Política 07-02-2019

Fin a los viáticos a parlamentarios: moción busca terminar con el beneficio por comisiones de servicio en el extranjero.

La actual regulación sobre los viáticos y gastos que establece el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias no ha dejado conformes a los senadores Felipe Kast, Carmen Gloria Aravena, Adriana Muñoz, Francisco Chahuán y Juan Ignacio Latorre, quienes presentaron un proyecto de ley que elimina los viáticos a parlamentarios por comisiones de servicio en el extranjero.

La moción, de artículo único propone: "Respecto de los Diputados y Senadores de la República, dicha autorización sólo podrá referirse a los pasajes y alojamiento, pero no podrán optar a recibir el viático por alimentación"

Con todo, los autores detallan que el proyecto “tiene como objetivo poder ajustar el sistema de la siguiente manera. Primero, permitiendo que alojamiento sea cancelado en forma directa, similar a lo que ocurre con los pasajes y segundo, eliminando el viático que se entrega en forma de subsidio. De esta forma, en la práctica el actual proyecto mantiene la posibilidad de financiar en forma directa los pasajes y el alojamiento, pero elimina el subsidio de viático para la alimentación”.

Cabe precisar que los viáticos están definidos en nuestro ordenamiento como un subsidio para los gastos de alojamiento y alimentación en que incurrieren los trabajadores del sector público que en su carácter de tales y por razones de servicio deban ausentarse del lugar de su desempeño habitual, y que no se considera como sueldo para ningún efecto legal.