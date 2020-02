Nacional 20-02-2020

Fin a victorias en Viña del Mar



Evalúan destino para cocheros y caballos en medio de dudas para financiar cese de la actividad

La consulta ciudadana del pasado 15 de diciembre organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) dejó entrever demandas locales en cada uno de los municipios donde fue aplicada, y en el caso de Viña del Mar, se trató del uso de las tradicionales victorias, cuya continuidad fue rechazada por un 65,83% de los votantes mayores de 18 años. De esta manera, se logró poner en cifras la opinión de los ciudadanos que no desean que este tipo de transporte continúe operando en la ciudad, marcado por un largo historial de denuncias por maltrato animal parte de agrupaciones animalistas, y también por los propios habitantes de la zona.

Ante el resultado, el Municipio conformó un nuevo consejo, en reemplazo a los grupos de trabajo que existían con anterioridad, precisamente, para resolver este tema y determinar el futuro de los animales y de los cocheros. Esto, porque no tendrán renovación del permiso para circular, estableciéndose el último día para su funcionamiento el próximo 31 de marzo. Así lo confirmó a Emol Patricio Moya, director de operaciones del Municipio y quien está viendo de cerca el tema de estos transportes. "Hasta el 31 de marzo van a poder funcionar, pero es un tema que se viene trabajando hace bastante tiempo, y es bastante complicado a raíz de la seguridad pública, el maltrato animal y la congestión vehicular", sostuvo. Por eso, según explicó, el casi 66% de los que opinaron y dijeron que no continuara el servicio "era el elemento que faltaba para avanzar en la decisión". Por eso, será hasta esa fecha que la comisión podrá entregar opiniones y conclusiones respecto al destino tanto de los caballos como de los cerca de 50 trabajadores que viven en torno a esta actividad. Opciones para los animales y dudas respecto al financiamiento Según confirmó la concejala Laura Gianicci (DC) a Emol, se barajan varias opciones para el destino de los animales. La primera, es "implementar un sistema no contaminante que permita que los carros transiten por los sectores patrimoniales de la ciudad", por eso, se estaría en conversaciones con la Universidad Técnica Federico Santa María, casa de estudios desde donde estarían generando propuestas.