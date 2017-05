Crónica 20-05-2017

Fin al círculo vicioso: presentan iniciativa para proteger a hijos de parejas con violencia intrafamiliar

La diputada Loreto Carvajal (PPD), acompañada de sus pares Karol Cariola (PC) y Marcela Hernando (PRSD) , y representantes de la ONG Acción Mujer y Madre , presentó un proyecto de ley que establece como requisito al acuerdo de cuidado personal compartido de los hijos, que los padres no presenten antecedentes de violencia intrafamiliar o de género entre ellos.

Al respecto, la Carvajal señaló que la verdad es que hoy para poder compartir la tuición de los menores, solo se requiere la voluntad de las partes, no hay ninguna revisión por parte del tribunal respecto de los antecedentes que los padres tienen, es decir, basta con que ambos se pongan de acuerdo.

La parlamentaria agregó que cree que esto no puede seguir pasando y que no puede dejar simplemente al acuerdo de los padres. Por eso creemos que es de suma importancia agregar un requisito de esta naturaleza, ya que protege a los menores y erradica evidentemente la posibilidad de que alguien con antecedentes con sentencia ejecutoriada en esta materia pueda hacerse cargo de los niños , indicó.

Por su parte, Marta Sandoval, Presidenta de ONG Acción Mujer y Madre , enfatizó la importancia de la iniciativa propuesta , ya que protege a las personas que están siendo amenazadas o han sido víctimas de presión por parte del padre contrario.

Además, quiso detallar cómo la iniciativa protege a los hijos. Permite que los hijos no sean un instrumento para agredir a la pareja o ex pareja, y los protege en caso de que se pueda volver a repetir el caso de violencia contra ellos o contra sus padres. Un hijo que presencia violencia en su familia también está siendo violentado. Y hoy día lamentablemente ese hecho no se considera tan relevante en un juicio por cuidado personal, argumentó Sandoval.