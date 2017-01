Crónica 06-01-2017

Fin al cobro individual por “corte y reposición” en las cuentas de la luz

Dentro de la Ley de Equidad Tarifaria que comenzó a aplicarse el 2016 con la rebaja en las cuentas de la luz en la región del Maule, ahora se aplica la medida de poner término al cobro en el corte y reposición en la cuenta de la luz.



El seremi de Energía, Vicente Marinkovic destacó que el motivo de fondo de esta medida es aliviar la carga que significa, especialmente para las familias más vulnerables, el tener que pagar un elevado costo por “reponer la luz” una vez que se la han cortado por falta de pago. Estas familias dejan de pagar la luz porque no pueden pagarla, pues nadie quiere quedarse sin este servicio tan esencial. De esta manera, con la Ley de Equidad Tarifaria, el corte y reposición pasa a ser parte del servicio general de la distribución eléctrica.

ANTECEDENTES GENERALES:



La nueva ley de Equidad Tarifaria (Ley Nº 20.928) introdujo una norma que facultó a la autoridad (CNE-Ministerio de Energía) para que, con ocasión del proceso de fijación de tarifas de suministro de distribución eléctrica, pueda considerar la incorporación de parte o la totalidad de los Servicios Asociados al suministro eléctrico a los que se refiere el número 4 del artículo 147 de la LGSE, entre ellos el “corte y reposición” de energía eléctrica (desconexión y conexión del servicio de luz).



Atendido lo anterior, se socializa entre todos los clientes residenciales o regulados este costo, de manera tal que todos los clientes residenciales o regulados paguen este servicio a un costo unitario bajo, del orden de $ 57 para una cuenta tipo de 150 kwh/mes.

El cargo correspondiente depende del consumo de energía. En términos unitarios es de 0,38 $ kWh, por lo tanto, mientras más se consume, más se paga. Este tratamiento sólo se refiere a los clientes regulados (residenciales y otras opciones tarifarias como PyMES)



Esta medida no implicará un aumento de la morosidad, pues el mayor incentivo para los clientes es mantener el servicio y si no pagan, igual les cortarán la luz, pero no tendrán que soportar, además, un cargo excesivo por la reposición.



El procedimiento de corte de la luz se mantiene igual. Conforme a la ley, después de 45 días sin que una cuenta haya sido pagada, la Distribuidora respectiva está facultada para proceder al corte. Esto no cambia. Lo que cambia es cómo se cobra el servicio de “corte y reposición”.