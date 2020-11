Opinión 18-11-2020

FIN DE LA HISTORIA DEL CAPITALISMO





Francis Fukuyama en 1988, hizo una predicción en la cual se habría llegado al final de la historia, al menos al nivel de las ideas, en que el capitalismo y la democracia se habían impuesto como los sistemas que se perpetuarán en el tiempo, y desde esta lógica lo traslado al acontecer de nuestro país.

El que nuestro país haya tomado un tránsito hacia el desarrollo, no implica el triunfo del capitalismo como sistema. Lo importante no es qué se hace, sino cómo se hacen las cosas y se hagan con dignidad y respeto para todos los ciudadanos sin exclusión de ningún tipo.

Este modelo de desarrollo económico está provocando una constante y creciente agresión económica a la estabilidad de la biosfera, no sólo por las industrias con su producción de agentes contaminantes son culpables, sino que es un problema complejo en el cual, en nuestro quehacer cotidiano, todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra cuota de responsabilidad.

La injusta y gran desigualdad social de la distribución de la riqueza que da grandes oportunidades para las minorías económicas y acota el futuro y su quehacer a las grandes mayorías sociales de nuestro país, al predecirles hasta donde tienen que llegar, donde vivir, con quien tienen que casarse, donde educar a sus hijos, qué calidad de salud deben tener, etc.

Nos preguntamos ¿Cómo Chile, siendo un país del tercer mundo, llegó a tener este modelo capitalista, bajo los conceptos de la economía neoliberal de mercado, donde todo se considera bien de consumo sobre los bienes comunes, bienes nacionales y derechos fundamentales, comparados con los problemas actuales que nos aquejan?

-La nula calidad moral de cómo se aprobó la Constitución Política de 1980 que ha permitido privatizar las riquezas y servicios del Estado, favoreciendo a una minoría empresarial, que la blindó para hacerse dueña de las riquezas de Chile.

-La gran problemática ambiental que nos aqueja, el cambio climático que está haciendo estragos en todo el mundo y la explosión demográfica que significa pobreza, enfermedades, guerras y que este modelo económico sólo ve en ellos manos de obra barata.

-La explotación desmesurada y la apropiación del agua en la actividad agropecuaria, destruyendo los ecosistemas y lo más grave, que para sus propósitos de producción en forma creciente, está afectando especialmente a aquellas madres temporeras embarazadas y que están dando a luz hijos con graves deformaciones congénitas, a causa del uso de agroquímicos en las plantaciones, en un afán desmesurado exportador.

-Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos pagó un impuestos paupérrimos por nuestro cobre, paradigma de cómo las naciones poderosas se enriquecen a costa del despojo de las riquezas de naciones del Tercer Mundo.

-La Democracia no se impone con golpes de Estados, violaciones a los Derechos Humanos, bombas y muertes.

-Las privatizaciones durante el gobierno militar arrojó pérdidas para el Estado de 6.000 millones de dólares según un estudio de la Cámara de Diputados de Chile, el año 2005.

-Las organizaciones de trabajadores están actualmente reducidas a su mínima expresión y sin ningún peso social.

- El enriquecimiento excesivo de las AFP y que sus actuales y futuros pensionados reciben o recibirán como pensión apenas un 35 % de lo es o era su sueldo como trabajador.

Sabemos que, en la actual pandemia, sin la presencia activa del Estado, que ha creado con el tiempo, una red de hospitales y atención de salud en todo el territorio nacional, con sus virtudes y defectos, habría sido un desastre mayúsculo, si esta situación hubiese dependido del sistema privado y sus intereses económicos para atender pacientes.

Estos no son conflictos ni menores ni de carácter técnico.

En el ínter tanto, vemos que esta modernidad liberal ha generado cuatro rasgos epocales inquietantes:

1.- El individualismo con todo su entorno de antivalores de autosatisfacción, egoísmo, arrogancia, frivolidad, farándula y hedonismo.

2.- La racionalidad instrumental que produce el desencantamiento de las grandes masas sociales al sumirse en la pobreza y sobrevivencia doméstica diaria, debido a que el sistema liberal de mercado hace de la economía –la maximización del lucro, la mejor relación costo-rendimiento- la medida de todo razonamiento del actuar humano.

3.- Las consecuencias estructurales colectivas perversas del individualismo y de la razón instrumental, incapaz de enfrentar la crisis de la distribución de la riqueza provocada por el afán inmoderado de poder y dominación de una minoría que ostenta el poder del capital

4.- La incapacidad de combatir la contaminación y la degradación del medio ambiente en todas sus causas por afectar sus intereses económicos.

Presos en esta lógica financiera liberal de mercado, sin control a los tres avances más significativos que enmarcan el comienzo del siglo XXI –el económico, el genético y el digital- encierran la gran paradoja de que sustentadas por espectaculares avances científicos y tecnológicos, socavan la cultura misma de la Libertad y de los Derechos Humanos de la que Occidente tanto se enorgullece y pone en vías de desaparición la cuestión misma del Humanismo.

Frente a esta situación, enfatizo que la matriz individualista ya no es hegemónica en el plano de las ideas políticas actuales, aún es más, desde los años ochenta se ha desarrollado una fuerte crítica a los supuestos filósofos y economistas que han proclamado el triunfo de las democracias puramente procedimentales y de la economía de mercado.

Entre esta nueva corriente crítica, tenemos a los filósofos anglosajones que representan el Renacimiento de la Filosofía de la Comunidad: Alisdair MacYntyre, Charles Taylor, Michael Sander, Michel Walzer y los cientistas sociales Robert Bellah, Amintai Etzioni y Jaime Castillo Velasco.

No debo dejar de mencionar a Carol Rose, profesora de derecho ambiental de la Universidad de Yale, quien plantea que la problemática ambiental es un problema de propiedad y que a la hora de rediseñar el futuro y darle una solución valórica y justa a la cuestión ambiental, el mayor desafío, inédito y complejo, es afrontar en derecho la propiedad social de los bienes comunes que son: el aire, el agua y la tierra.

Bernardo Kliksberg, economista, sociólogo, contador público, profesor, consultor y escritor argentino, reconocido por su pensamiento sobre temas tales como: economía social, auto gestión e importancia del cooperativismo, nos expone: “Sabía Ud., que hay 800 millones de personas en el planeta que forman parte del movimiento cooperativo y que más de 3.000 millones de personas se benefician del trabajo del movimiento cooperativo. Es en esta época, donde este sistema económico neoliberal no da ninguna salida al género humano, más que nunca surge, como una alternativa exitosa en la historia, con dificultades muy importantes para avanzar, pero con logros muy significativo, lo que se llama la Economía Social”.

La evolución dialéctica de la historia al nivel de las ideas hace tiempo que ha comenzado y no tengamos miedo al debate que viene, por un nuevo modelo de sociedad comunitaria más justa, solidaria y digna.

Y en nuestra región sudamericana, ya varios países enarbolan vientos de cambios para incluir en sus nuevas constituciones, además de los derechos fundamentales y dignidad de las personas, estos conceptos sobre la cuestión económica, como muchos otros, tan necesarios para el progreso político, socio económico, espiritual y redención medio ambiental.

Nosotros, la inmensa mayoría de los chilenos, no creemos en un Chile que se hace a la imagen y semejanza del mercado, donde se reproducen controvertidas desigualdades de oportunidades económicas y sociales.

El mercado lo constituyen los consumidores, desiguales en su poder adquisitivo. La sociedad y la democracia la constituyen los ciudadanos soberanos en dignidad, con deberes y derechos”.



Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista