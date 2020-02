Deporte 25-02-2020

Fin de semana azul en Linares

Duelo de Históricos

Azules y albirrojos brindaron un gran espectáculo futbolístico



Cerca de 2 mil personas asistieron al Tucapel Bustamante

Sin duda que el guarismo quedara en el anecdotario. Esos 8 a 3 que marcó el romántico viajero con anotaciones (2 Rivarola, 4 Lecaros, 1 Pardo, 1 Puyol). Con descuentos de los albirrojos de (1 Salgado, 1 Gutiérrez, 1 Castillo). Con una tribuna que se tiño de azul.

Fueron 26 años, los que debieron esperar los dirigidos por Oscar Zambrano, los históricos que lograron la hazaña de haber ascendido en ese entonces subieron a la Segunda Profesional, prácticamente fue ese equipo con: Rene Salazar, Víctor Corrales, José Marín, Guillermo Pérez, Pablo Murillo, Alberto Candia, Juan Salgado, Felipe Villalobos, Fredy Lizama, Erick Rodríguez, Richard Gutiérrez. Con algunos cambios que ingresaron en la segunda etapa. Todos ellos recibieron de parte de la municipal de Linares y el club Deportes Linares, una medalla en reconocimiento a la gesta futbolística del año 94.

Al frente estaban los históricos de la Universidad de Chile, con el más querido del publico Diego “goku” Rivarola. Un cuadro de lujo que formó con: Sergio Vargas, Héctor Santibáñez, Juna González, Horacio Rivas, Cristian Castañeda, Luis Musrri, Manuel Ibarra, Esteban Valencia, Sebastián Pardo, Diego Rivarola y Erick Lecaros. Dirigidos por Miguel Ángel Gamboa.

Antes del inicio del partido de los históricos hubo homenajes, para el ex jugador y goleador de la Universidad de Chile, Carlos Campos, Alberto Quintano, Hugo Villanueva, Nelson Gallardo. Y por el lado de los albirrojos ex jugadores que también vistieron la camiseta albirroja: Francisco Bravo, Arnoldo Manosalva y Juan Ríos, quienes recibieron con mucha nostalgia el reconocimiento que tuvo un significado muy especial, porque fue en vida, que fue lo mas importante.

Notas

Horacio Rivas, dijo que el balance fue positivo “tuvimos un lindo marco de público, esto es lo que es la U, un gran sentimiento y agradecimiento de parte nuestra, por traer un poco de esparcimiento. Sabemos que no estamos a un nivel profesional, pero tenemos una gran responsabilidad por la gente y con los hinchas de siempre de la Universidad de Chile”.

En tanto que “Superman” Vargas, manifestó que “fue lindo haber enfrentado a los históricos de Deportes Linares. El marcador queda en la anécdota, siempre es grato recibir el cariño de la gente, la verdad que nos vamos muy felices de Linares. Esta es una fiesta, como debe ser el futbol, yo estoy a favor de las manifestaciones, pero, no apoyo a esos que destruyen o queman estadios, eso es vandalismo, ese no es el camino”.

Fredy Lizama, jugador que vistió la camiseta albirroja, agregó que “fue maravilloso juntarse con nuestros compañeros que no jugábamos del año 94, cuando logramos el ascenso. Una linda experiencia enfrentar a los históricos de la U. Espero que les haya gustado a los asistentes al estadio y que recordó esas alegrías que les brindamos”.

Cabe destacar que el partido fue dirigido por el juez principal Guillermo Carrasco, primer asistente Ángelo Benavidez, segundo asistente Sebastián Ortega y como cuarto juez David Bustamante. Todos ellos de la Agrupación de árbitros Mártires del Referato.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo