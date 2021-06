Nacional 20-06-2021

Fin de semana largo por Día de Pueblos Originarios: Regiones reforzarán fiscalizaciones ante ausencia de cordones sanitarios





Durante esta semana en el Congreso definió como nuevo feriado el 24 de junio, en conmemoración de los Pueblos Originarios. Y para este año se fijó el próximo lunes 21 como el día festivo. Asimismo, se mantendrá el feriado del lunes 28 por ser el día de San Pedro y San Pablo. Es así como, en consecuencia, habrá dos fines de semana largos consecutivos. Este hecho alertó a las autoridades sanitarias. Incluso, el ministro de Salud, Enrique Paris, dijo en un reporte de las cifras del covid-19 el día jueves 17 que "es algo que nos puede complicar". Sin embargo, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, descartó instalar cordones sanitarios durante el primer fin de semana largo, por lo que finalmente, las regiones se prepararán para el impacto de personas que pueden recibir durante estos días.

"Ya se conversó con la subsecretaria (de Prevención del Delito) Katherine Martorell, que va a haber puntos de control bastante estrictos para que solamente puedan salir aquellas personas que cuenten con un Permiso Único Colectivo, porque el permiso de movilidad no puede usarse estando en cuarentena. Por lo tanto, no podría salir nadie que tenga este permiso fuera de la Región Metropolitana o de una comuna que se encuentra en cuarentena (en otra región)", aseguró en la instancia Daza. La seremi de Salud de La Araucanía, Gloria Rodríguez, señaló al diario El Austral que, a pesar de no haber cordón sanitario, en la región se contemplarán intensos controles en puntos estratégicos, con el fin de evitar desplazamientos masivos que puedan aumentar el riesgo epidemiológico en la zona. "Nuestros equipos de fiscalizadores apoyados por el Ejército y Carabineros están preparados para hace control de desplazamiento en zonas que ya se han determinado", sostuvo la autoridad sanitaria y agregó que "en este fin de semana esperamos que no haya demasiado movimiento en relación a las celebraciones del Día del Padre, donde las reuniones familiares pueden favorecer la transmisión del virus". Cabe señalar que durante este fin de semana largo, las 32 comunas de la región estarán en confinamiento ya que nueve están en cuarentena y 23 en fase 2. En esta última igual deben cumplir con comportamiento de cuarentena al ser sábado, domingo y festivo. En esa línea, Rodríguez recordó que el pase de movilidad permite solo el desplazamiento entre comunas de fase 2 hacia arriba, por lo que llamó a evitar los traslados.