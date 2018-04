Crónica 27-04-2018

Fin de semana largo: Seremi de Transportes y Telecomunicaciones hizo llamado a evitar accidentes

En plena carretera 5 sur, peaje Río Claro, la autoridad regional del transporte, Carlos Palacios, hizo el llamado a respetar las normas del tránsito, planificar el viaje, jamás combinar alcohol con la conducción y trasladar a los niños con el correcto sistema de retención infantil para el resguardo de su seguridad.

“Siempre hemos dicho que mientras exista una sola persona que pierda la vida en un accidente de tránsito es una pésima notician no se trata de estadísticas, se trata de vidas y familias, por lo mismo queremos mantener ese número en 0, tal como ocurrió el año pasado y bajar los accidentes, en este mismo fin de semana en 2017 hubo 77 siniestros en la región del Maule”, sostuvo el secretario regional ministerial de trasportes y telecomunicaciones del Maule.

Palacios además recalcó la importancia del correcto uso de los sistemas de retención infantil. “En marzo de este año se cumplió un año de la ley que indica que niños hasta los 9 años deben ir en sillas apropiadas según su estatura, talla y peso; no hacerlo corresponde a una falta gravísima de 1,5 hasta 3 UTM, sin embargo el punto importante no es la multa sino la seguridad de los niños, lo mismo ocurre con los niños de hasta 12 años que por ningún motivo pueden ir sentados en el asiento delantero del vehículo”, enfatizó el personero de Gobierno.

En términos de fiscalizaciones, el seremi informó que se ha dispuesto de un plan especial para cada fin de semana largo, reforzando en carreteras y terminales el control de buses interurbanos y rurales, siendo una de las causas de infracción más comunes las faltas técnicas, como parabrisas y neumáticos en mal estado; además de cinturones de seguridad no habilitados para su uso, que además de ser obligatorio debe ser exigido por los pasajeros del bus a la hora de abordar las máquinas.