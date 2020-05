Crónica 29-05-2020

Fin del Conflicto Se firma acuerdo entre regantes e hidroeléctricas

(Talca, 28 de mayo de 2020)-. Tras intensas semanas de negociaciones en el Maule, hoy, jueves 28 de mayo se firmó finalmente el acuerdo que permitirá guardar las aguas utilizadas por Enel, en Colbún, permitiendo el doble uso de las aguas y realizando así, una gestión integrada de cuenca.

El cambio climático ha provocado sin duda una gran sequía en el Maule, la región ya no se caracteriza por caudales abundantes, sino que más bien, ha vivido temporadas de déficit hídrico, donde la falta de agua ha complicado enormemente a los agricultores.

Las organizaciones dieron a conocer la noticia señalando que para ellos la prioridad es el riego y sus agricultores, por lo que, agradecen el buen entendimiento logrado entre Riego Maule Sur, Asociación Canal Maule, Asociación Canal Melado y las hidroeléctricas Colbún y Enel.

El presidente de la Asociación Canal Melado señaló que “no es posible que se pierda esta agua y menos esta temporada donde el cambio climático, la variabilidad climática, nos está afectando gravemente. Ya la temporada recién terminada fue complicada y la que está comenzando será gravísima, si continúa la condición de lluvia que tenemos hasta hoy. A la fecha solo tenemos 25 mm acumulados, respecto de un año normal a la misma fecha donde debiésemos llevar sobre 160 mm, en nieve solo existen 27 centímetros; esto es grave, los agricultores sabemos lo que es no contar con este vital elemento y todos nosotros debemos velar por los más pequeños, muchos de los cuales no cuentan con pozos profundos o riego tecnificado.”

El dirigente señaló que este convenio consiste principalmente en guardar el agua extraída desde la Laguna del Maule por Enel y dejarla en Colbún hasta los meses de noviembre a marzo, donde los regantes podrán hacer uso de ella. Aclaró que son 36 millones de metros cúbicos que podrán ser utilizados por ellos para suplir las necesidades del riego.

Por su parte, el presidente de Riego Maule Sur, Demetrio Larraín señaló que “nosotros hace 15 años tenemos una relación óptima con Colbún, porque si bien teníamos muchos problemas, nos planteamos que nuestro deber es regar, nuestra organización es conformada principalmente por pequeños agricultores y las peleas no nos llevaban a regar. Los problemas grandes los dejamos en otro carril y nosotros nos preocupamos de regar, por lo que, creemos que asociación que hay que abrirse a las diferentes formas de optimización del uso del agua y realizar todos los convenios que sean posibles.”

Además, el líder de Riego Maule Sur hizo un llamado al Gobierno a no hacerse el sordo, ya que, el agua de la Laguna del Maule es de propiedad de la Dirección de Obras Hidráulicas, por lo tanto, del Estado, “este es un problema gubernamental, los Gobiernos, llámese el anterior y el actual, lo único que han hecho es no asumir su responsabilidad, la Laguna del Maule en este momento es del Estado y es él quien maneja el Convenio de Riego Endesa y decide a quien le da o no el agua, por lo tanto, cuando dice que este es problema de privado, no es tal. Basta que salga un dirigente hablando, para que el Estado se haga un lado y no asuma el liderazgo que le corresponde.”

Mientras que el presidente de la Asociación Canal Maule, José Manuel Silva señaló la importancia del acuerdo firmado, destacando la forma de trabajo realizada, “quiero resaltar el sistema en el que se ha trabajado, hay que mirar la cuenca de manera integral, acá nosotros nos somos los únicos actores, por lo tanto, tenemos que buscar mecanismos de entendimiento.”