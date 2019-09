Nacional 11-09-2019

¿Fin del pasto en los parques urbanos?: Las opciones para diseñar estos espacios ante el escenario de escasez hídrica

Actualmente, hay 56 comunas en el país que están con decreto de escasez hídrica y cinco regiones con emergencia agrícola. La preocupación ante el manejo del agua ha generado revuelo en distintos sectores e, incluso, el Presidente Sebastián Piñera anunció que se destinarán más de US$5 mil millones para enfrentar la megasequía en Chile que lleva más de una década.

La directora del Centro de Ciencia del Clima y Resilencia (CR2) de la U. de Chile y coordinadora de las mesa de científicos para la COP25, Maisa Rojas, señaló a El Mercurio de Valparaíso que todos pueden tomar conciencia en cuanto al uso del agua y que, por parte de las autoridades, el manejo en el riego es fundamental: "Creo que lamentablemente tenemos que dejar de pensar en tener parques con pasto: el pasto requiere de mucha agua, no es nativo de esta región, no corresponde". Emol conversó con tres expertos del área para analizar la medida planteada por la científica y abordar otras soluciones que se podrían aplicar para desarrollar parques en las ciudades que sean más sustentables. Vegetación nativa "Lo primero que piensa la gente cuando se genera un área verde, es en poner pasto", comentó Alex Godoy, director del Centro en Sustentabilidad UDD, concordando con la postura de Rojas. "Y el pasto más que ser una planta introducida, es una planta que tiene un consumo hídrico muy grande", agregó. Según su análisis, lo ideal "no es poner solamente pasto, sino que hacer una mezcla entre arbustos y vegetación de la zona". Es por esto que, en su opinión, los parques urbanos deben diseñarse "con flora nativa de la zona, porque son plantas que están más adaptadas a las condiciones locales y se juega mucho entre lo que es el paisaje con plantas que son propias de la flora", y no usar césped que, además, genera "un consumo muy grande" de agua.