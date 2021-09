Opinión 30-09-2021

FIN DEL TOQUE DE QUEDA: ¿QUÉ OTROS CAMBIOS IMPLICA EL TÉRMINO DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN?



Este jueves, y tras un año y medio operativo, el toque de queda finaliza en nuestro país. La medida es consecuencia directa de la no renovación del Estado de Excepción, que conllevaba una serie de acciones en pos de controlar la pandemia.

Comenzó en marzo de 2020, tras detectarse los primeros casos de covid-19 en Chile. 18 meses después, el toque de queda llega a su fin al no renovarse el Estado de Excepción Constitucional que concluye este jueves 30 de septiembre.

Así, desde el 1 de octubre, la restricción de actividad nocturna desaparece, poniéndose el énfasis en los aforos y el pase de movilidad por vacunación. Pero más allá del toque de queda, qué pasará con aquellos beneficios y medidas impulsadas bajo este régimen.

Alejandro Gómez, coordinador del Centro de Educación Ciudadana de la USS (CECUSS) contesta las principales dudas al respecto:

¿Qué es el Estado de Excepción Constitucional?

El Gobierno anunció el 18 de marzo de 2020 el "Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe" ante la emergencia provocada por el coronavirus Covid-19. Esto permitía restringir las libertades de locomoción y de reunión, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad.



¿Por qué el Estado de Excepción no se renovará el 30 de septiembre?

Debido a los avances alcanzados durante el combate a la pandemia y como una manera de “fortalecer la recuperación del empleo y la economía”. El Estado de Excepción se había prorrogado en junio, septiembre y diciembre de 2020.



¿Pueden volver las cuarentenas sin Estado de Excepción?

Sin Estado de Excepción no puede decretarse cuarentena, lo que llevó a modificar el Plan Paso a Paso y cambiar la Fase 1 a “Restricción”. Si bien se acaban las cuarentenas y el toque de queda, se mantendrán los límites de aforos dependiendo de la situación sanitaria del país y del paso en que se encuentre cada lugar.



¿Qué obliga mantener el uso de la mascarilla?

La condición de “Alerta Sanitaria” en que se mantiene en país le entrega al Ministerio de Salud facultades extraordinarias para enfrentar la pandemia. Esto permite el obligar el aislamiento en casos positivos, sospechosos, contactos estrechos y viajero, la obligatoriedad de la mascarilla, el distanciamiento físico, y la integración de la red de salud público privada, entre otras medidas.



¿Qué pasa con los beneficios económicos y sociales impulsados durante el Estado de Excepción?

El Gobierno anunció que las ayudas seguirán vigentes pese al fin del Estado de Excepción. Estas son: IFE Universal, IFE Laboral, Entrega de Créditos FOGAPE, Ley de apoyo para el no corte de servicios básicos (sigue vigente hasta el 31 de diciembre), Extensión postnatal de emergencia (debe ser solicitado antes del 30 de septiembre).



¿Qué documentos se exigirán para los viajes interregionales?

Entre el 01 y el 31 de Octubre de 2021 se exigirá el pasaporte sanitario C19 en medios como aviones, buses o trenes. A contar del 01 de Noviembre de 2021, el C19 se eliminará y se pedirá el Pase de Movilidad.