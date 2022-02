Opinión 09-02-2022

¿Finalizan sus vacaciones? Siga estos consejos para un regreso adecuado al trabajo



Desde HumanNet dieron algunas recomendaciones para que el retorno a la oficina sea lo menos estresante.



Santiago de Chile, 07 de febrero de 2022.- Por estos días son muchos los trabajadores que están comenzando sus vacaciones de verano, mientras que otros ya se preparan para volver a sus respectivos empleos.



Para estos últimos, lo anterior puede generar determinados niveles de estrés y ansiedad que, mal manejados, pueden transformar el regreso a la oficina en una experiencia negativa que haga olvidar rápidamente el grato periodo de descanso que se tuvo.



Así lo manifiesta Andrés Cardemil, director de HumanNet, quien agrega: “En este sentido, resulta clave que, así como planificamos nuestras vacaciones, también nos preparemos para retornar a la rutina laboral”.



Al respecto, el experto de esta firma especializada en servicios de RRHH entregó los siguientes tips:



1. Evalúe sus vacaciones. Con el fin de rescatar lo bueno y no repetir lo malo del periodo legal de descanso, el ejecutivo de HumanNet sostiene que es fundamental que todo trabajador analice los aspectos que, según su propio criterio, fueron un acierto como aquellos que se pueden corregir en el tiempo.



2. Planifique su viaje de regreso. Con el fin de evitar los “tacos” en carretera u otro inconveniente, la recomendación es programar de manera inteligente el retorno al hogar, para no enfrentar situaciones de tensión que generen estrés, malos momentos y/o cansancio.



3. Comparta con sus colegas. Durante los primeros días de su regreso, retome de a poco su rutina laboral y destine algunos minutos durante la mañana para compartir con sus compañeros de trabajo. Esto contribuirá a un mejor ambiente, comunicación y fortalecimiento de los lazos de equipo.



4. Revisa y organiza tu correo de manera realista. Seguramente la bandeja de entrada de su e-mail estará saturada de mensajes acumulados durante el periodo que estuvo ausente en su oficina. No pretenda responderlos todos en el primer día. Aplique sensatez y priorice aquellos que son más urgentes.



5. Sáquele provecho a la recuperación de las energías para reenfocarse en su empleo. Es relevante que, a su vuelta a la oficina, el trabajador aproveche el impulso que da el descanso y se centre nuevamente en sus responsabilidades laborales.



6. Estructure su trabajo y fije prioridades. Es positivo que todo trabajador haga una lista de las tareas que tiene pendientes y asigne prioridad a cada una de ellas. Lo anterior permitirá ser más ordenado y eficiente, partiendo por las más urgentes para luego pasar a las que no son tan apremiantes.



7. Defina metas realistas para el año. Los objetivos en el trabajo deben ser cuantitativos y cualitativos, junto con ser alcanzables. Con ello se tendrá una mayor claridad y certeza sobre lo que se debe conseguir y los plazos fijados para ello.



8. Respete los horarios de trabajo. Si bien la persona está más descansada y con más energías tras su retorno, esto no significa que su productividad durante los primeros días será la misma que tenía antes de salir de vacaciones. El proceso de retomar el ritmo laboral con normalidad toma tiempo y no es bueno trabajar más allá de los horarios establecidos. Asimismo, tómese algunas pausas cortas durante cada jornada para descansar, distraer la mente y recuperar energías.



9. Lleve una vida sana. No sólo aliméntese e hidrátese adecuadamente, sino que también efectúe alguna actividad física o deporte en forma periódica. Con ello podrá mantenerse en forma y reducir las tensiones.



10. Sea positivo. Mantener una actitud positiva en forma cotidiana, facilita su recreación y diversión, así como su diario vivir y relacionamiento con los demás.