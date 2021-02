Crónica 03-02-2021

Finalizó 2da versión on line del curso: “Monitores Sanitarios en Ferias Libres en tiempos de COVID-19" en Chile



Tras tres días de taller, más de 80 feriantes de todo Chile, se graduaron de la segunda versión del curso de “Monitores Sanitarios en Ferias Libres en tiempos de pandemia por COVID-19", organizado por OPS/OMS, FAO , la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF C.G), Universidad de Valparaíso y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.

El curso contempló principalmente información básica sobre COVID-19; medidas de prevención y control; y la aplicación de las orientaciones y protocolos desarrollados por las autoridades para el control de la pandemia. Los participantes podrán capacitar también a otros feriantes, y fortalecer así las medidas de prevención de la COVID-19 entre sus compañeros/as.

Esta segunda versión al igual que la primera, tuvo como objetivo colaborar al control de los contagios de Covid-19 en mercados de frutas y hortalizas de todo Chile y garantizar además la disponibilidad y el acceso a alimentos sanos de manera segura.

Capacitación que resulta de gran importancia, si consideramos el rol fundamental en la seguridad alimentaria del país, ya que éstos son lugares esenciales de abastecimiento de alimentos saludables; a bajo costo y una importante fuente de trabajo en el país.

En la ceremonia final, las autoridades y participantes coincidieron en la importancia que ha tenido este trabajo asociativo, entre Naciones Unidas, la academia, ASOF y feriantes de todo Chile, desde Arica y Parinacota por el norte, hasta sureñas/os feriante de Puerto Natales y Punta Arenas.

En la oportunidad, el presidente de la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF) Héctor Tejada, reconoció la importancia de aprovechar el momento que está viviendo el país a raíz de la pandemia y la urgencia del trabajo asociativo. “Hoy tenemos la posibilidad de contar con protocolos que nos han dado la seguridad para atender a nuestro público, y para el funcionamiento de nosotros mismos. No había conciencia del riesgo que estábamos corriendo, principalmente en nosotros que somos una parte importante de la alimentación de la población y sobre todo una población para el cual las ferias libres son absolutamente indispensables. Hay cierto sector de la población que no tienen ninguna alternativa de una alimentación sino son las ferias libres. Fue así que nos pareció necesario reconocer esta responsabilidad y tener la oportunidad conocer el riesgo, cómo solucionarlos, cómo cuidarnos y cuidar al público. Por eso cuando se dio esta oportunidad, valorizamos en toda su magnitud no solo el aporte desde el conocimiento, sino de la conciencia a nivel personal y de aquellos que nos favorecen con sus compras”.

Para la Dra. Verónica Iglesias, directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, destacó lo relevante que es para la escuela la vinculación con el medio y con la comunidad. “Este trabajo conjunto con ASOF, FAO, OPS/OMS ha sido una instancia de colaboración en un ámbito del mayor interés dado el contexto socio sanitario actual. Es muy importante hacer una difusión en todos los espacios, sobre todo considerando las ferias, donde queremos que este sea un espacio seguro, donde la gente pueda efectivamente ir a comprar con tranquilidad. Estamos muy contentos de contribuir de esta manera a la prevención del SARS-CoV-2 a través de la capacitación de estos líderes”.

En este sentido, el Dr. Fernando Leanes, Representante DE OPS/OMS Chile, destacó el trabajo logrado y el interés de participar en esta capacitación, que ha permitido materializar el desarrollo de procesos y protocolos en las ferias libres.

“Estamos en un mal momento de la pandemia, por eso es importante la capacitación de los feriantes hoy, ya que a través de estos monitores se logra trabajar en forma controlada y aceptando los protocolos, lo que ha permitido que las ferias sigan siendo el lugar seguro en donde abastecerse de comida fresca a precio accesible”, enfatizó Leanes.

“Debido a que las enfermedades no transmisibles son la causa principal de muerte en Chile, con un 80% de estas siendo atribuibles a la mala alimentación, las ferias libres podrían incluso llegar a ser tan importantes para la salud pública como los centros de salud, por su papel en asegurar el acceso a alimentos saludables de los grupos más vulnerables”, relevó Eve Crowley Representante de la FAO en Chile.

CAMPAÑA “PARA ESTAR COMO LECHUGA EN LA FERIA”

Al finalizar este segundo curso, se presentó la campaña “PARA ESTAR COMO LECHUGA EN LA FERIA”, iniciativa que surge de los mismos feriantes que participaron del 1er taller, con el objetivo de poner en práctica las medidas aprendidas durante la capacitación y cooperar con una campaña de prevención e información para prevenir el COVID-19 en ferias libres.

Es así como surge esta campaña, que luego de un trabajo asociativos entre todas las instituciones organizadoras de estos talleres se logró diseñar una estrategia comunicacional para mantener el funcionamiento seguro y continuo de las ferias libres del país y prevenir el contagio de COVID-19.

Estrategia que contempla una campaña en redes sociales y radios de todo el territorio nacional: y en una segunda etapa, soportes gráficos – pizarras de feria y pendones- en los puestos de una centena de ferias.

“PARA ESTAR COMO LECHUGA EN LA FERIA”, es una campaña cuya idea conceptual se basa en dichos populares chilenos, representado por frutas, verduras y productos a la venta en las ferias.

Frases que se entienden y usan en todos los sectores socio económicos del país, y que en esta oportunidad, servirán para reforzar y recordar las medidas de prevención ante el COVID-19.

La campaña se inició este 28 de enero y estará esta primera etapa durante todo el mes de febrero en diversos canales.