Social 31-01-2018

Finalizó gira veraniega del espectáculo La Vega de la Ciencia

Más de 2000 personas logró reunir la cuarta temporada de la intervención urbana que en enseña ciencia y tecnología en espacios públicos de balnearios del Maule.

Con la “Carpa Palito”, laboratorio itinerante de los Científicos Sobre Ruedas, repleta se presentó el fin de semana en Pelluhue y Chanco, el espectáculo “La Vega de la Ciencia”, organizado por el PAR Explora de Conicyt Maule de la Universidad de Talca que tiene como finalidad acercar la ciencia y tecnología a través de una performance urbana que mezcla, teatro, circo y experiencias científicas realizadas con objetos de uso cotidiano.

La presentación en las comunas del Maule Sur, fue la última parada de la itinerancia 2018 que contempló los balnearios de Vichuquén e Iloca en una dinámica que se repite desde el verano del 2014. “Estamos felices por la recepción que tiene nuestro espectáculo, la idea es motivar a que la comunidad conozca los beneficios que tienen la ciencia y la tecnología y como el conocimiento científico está presenta en nuestra vida cotidiana “, comentó Iván Coydan, director de Explora Maule RSU-UTalca.

Además de la presentación de los Científicos sobre Ruedas, los asistentes experimentaron en los puestos varios “ La Picá de Misia Curie”, “la Manzana de Newton” y “la Chispeza de Tesla”, atendidos por investigadores y científicas de la UTalca, quienes les enseñaron fenómenos científicos y tecnológicos a través de didácticos experimentos. “Encuentro espectacular que se tomen los espacios públicos, ya que no solo en el colegio se debe aprender ciencias “, señaló Viviana Mellado, veraneante en Pelluhue.

Para Carlos Maldonado, estudiante del doctorado en Ciencias de la Universidad de Talca, la actividad le permitió transmitir y motivar con sus conocimientos el gusto por la ciencia a las personas que interactuaban en su laboratorio ambulante. “Es impresionante ver cómo la gente se va feliz a su casa con nuevos conocimientos. No solo los niños se interesan a través del aprender jugando, también los padres que se sorprenden con lo fácil que es apoyar el aprendizaje de sus hijos a través de experiencias con cosas caseras”, comentó Maldonado.

Otra de las atracciones que llamó la atención de los veraneantes fueron las exposiciones interactivas Diminutos y la Tabla Periódica de los Elementos, que enseñan el mundo de los insectos y los símbolos químicos respectivamente. Además del game center con los videjuegos educativos desarrollados por Explora Maule /UTalca: Protectores de la Ciencia, Kation vs Los G7, Poliniza Bichos y el recién estrenado Abisal Snap que enseña el fondo marino a través de la realidad virtual.

“Me encantó que los niños sigan aprendiendo en sus vacaciones, mi hijos disfrutaron con los videojuegos, ya que son experiencias realizadas en los lenguajes que los niños manejan y que entreguen contenidos educativos es genial, dijo Lorena Quezada, veraneante santiaguina en Pelluhue.

El espectáculo “La Vega de la Ciencia” entra en receso para actualizar los contenidos teatrales como los científicos para estar nuevamente disponible en el verano 2019. Durante este año, Explora Maule RSU-UTalca, tiene planificado la creación de un nuevo espectáculo urbano que complemente la tarea de divulgación científica que se realiza por la Región del Maule en la temporada estival.